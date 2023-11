Kruso Kapital lancia la prima app che digitalizza il servizio di prestito su pegno

Kruso Kapital, società del gruppo Banca Sistema attiva nel business dei prestiti con garanzia oggetti di valore, lancia la sua prima app mobile per digitalizzare completamente il processo di credito su pegno. La nuova app Kruso Kapital, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android, unisce tecnologia ed innovazione al design elegante, garantendo come primo obiettivo un’esperienza di utilizzo semplice, sicura ed immediata.

Il punto di svolta innovativo nel credito su pegno è la sottoscrizione e la conseguente emissione di polizze al portatore digitali univoche con erogazione del prestito direttamente su conto corrente bancario, senza bisogno di recarsi in filiale. L’innovativa app Kruso Kapital permette, infatti, di raggiungere un accordo di finanziamento direttamente attraverso l’applicativo e di gestire il trasporto del bene dal domicilio del cliente, utilizzando mezzi autorizzati al trasporto valori messi a disposizione dalla società.

Il nuovo servizio di pegno completamente digitale è in linea con la strategia di sviluppo di Kruso Kapital e del Gruppo Banca Sistema per continuare ad innovare e offrire ai propri clienti un servizio unico, sicuro e sempre più accessibile, adesso anche dal salotto di casa propria, utilizzando le opportunità offerte dalla tecnologia.

La App Kruso Kapital offre una soluzione che intercetta le necessità di un mercato e di clienti sempre più digitali, senza trascurare l’attenzione alla sostenibilità, aspetto su cui Kruso Kapital è fortemente focalizzata: l’intero processo, infatti, oltre ad essere del tutto paperless (le polizze passano dal cartaceo al digitale) contribuisce all’abbattimento della CO2, non essendo più necessario recarsi presso le filiali.

Un ruolo fondamentale nello sviluppo della App è quello ricoperto in esclusiva da Oracle Consulting che, in collaborazione con PIC soluzione per l’informatica, si è occupata della progettazione del servizio end-to-end comprensivo del disegno del customer journey,permettendo così a Kruso Kapital di definire i nuovi processi interni incontrando le necessità di change management connesse all’innovazione. “Il rilascio della App mobile Kruso Kapital basata sulla combinazione tra la tecnologia blockchain ed i Non Fungible Token segna un traguardo fondamentale nell’innovazione del mercato del credito su pegno. Questo progetto avvicina ed agevola sempre più il cliente nell’utilizzo e nella scelta del nostro servizio, che oltre a migliorare dal punto di vista della sicurezza, trasparenza ed accessibilità, permette una maggior inclusività e l’ampliamento del bacino di clientela in termini di età e copertura geografica”, commenta Giuseppe Gentile, Direttore Generale di Kruso Kapital

“Siamo entusiasti di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto, unico nel suo genere, che permetterà a tutti i clienti di Kruso Kapital di godere dei servizi finanziari di credito su pegno in modo digitale“, commenta Claudio Petrone, Country Leader di Oracle Consulting in Italia. “Sicurezza e scalabilità erano due dei fattori fondamentali per Kruso Kapital, per crescere in modo sostenibile con la diffusione del servizio. Grazie alle capacità consulenziali e creative del team e alle soluzioni tecnologiche e cloud di Oracle, siamo riusciti a dare alla società l’affidabilità e le prestazioni di cui aveva bisogno“.

