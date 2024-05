Salesforce e Brainpull arrivano in Puglia con un evento sull’intelligenza artificiale

Il 23 Maggio 2024 a Conversano, in provincia di Bari, si terrà un incontro dedicato all’innovazione, all’IA e alle opportunità di investimento, organizzato dall’agenzia di marketing Brainpull, in collaborazione con Salesforce, Forbes Italia e Orienta VSP. L’evento, intitolato “AI paura dell’Intelligenza artificiale?”, si terrà presso la Pinacoteca Civica “P. Finoglio” di Conversano, un luogo che ospiterà i leader e i decision maker di diverse industrie per una giornata dedicata all’evoluzione digitale delle imprese.

“Abbiamo scelto la Pinacoteca di Conversano non a caso: qui presentiamo in anteprima il futuro, tra i fasti del passato e parliamo di interfacce intelligenti tra le tele del Finoglio di uno dei castelli più importanti del Sud Italia, segno di un presente che sa evolversi senza dimenticare la capacità dell’uomo di creare immagini e storie straordinarie”, ha dichiarato Domingo Iudice, cofounder di Brainpull.

Da temuta sostituta dell’uomo sul lavoro alla minaccia alla privacy, l’IA solleva domande etiche e sfide morali. L’incontro offrirà agli ospiti uno sguardo privilegiato sul futuro della tecnologia aziendale e su come l’IA possa trasformare i processi aziendali per aumentarne l’efficienza e stimolare la crescita. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con quattro imprese pioniere nella digitalizzazione. Questo confronto fornirà una panoramica dettagliata sulle competenze, le strategie e le tecnologie necessarie per affrontare le sfide della Digital Transformation.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Conversano e sarà una anticipazione di Lector in Scienza, festival tematico organizzato dal partner Fondazione Giuseppe Di Vagno. Antonello Magistà, patron del ristorante con una Stella Michelin Pashà, seguirà l’accoglienza e il business lunch dell’evento.

La giornata è riservata a ceo e decision maker e i posti sono limitati. Per prenotare il proprio posto e ricevere ulteriori informazioni sull’evento, visitare il link https://aipaura.brainpullevents.com/it/.

