La nuova fintech Qomodo raccoglie 34,5 milioni di euro. Tra gli investitori anche gli Agnelli

Qomodo, nuova fintech italiana dei pagamenti smart, ha chiuso un round pre-seed da record raccogliendo 34,5 milioni di euro. La startup ha ottenuto la fiducia di Fasanara Capital – investitore principale – e di fondi come Exor Ventures, Proximity Capital, Ithaca Investment, Lumen Ventures, The Techshop, Primo Ventures, oltre agli stranieri Notion Capital, Octopus Ventures e Plug&Play.

Qomodo è stata ideata e fondata da Gianluca Cocco e Gaetano De Maio, due imprenditori che vantano exit nell’ambito tech in Italia e all’estero tra il 2018 e il 2022 e che già in passato hanno contribuito ad aumentare il giro d’affari degli esercenti fisici italiani attraverso il lancio di nuovi prodotti tecnologici per incrementare le vendite e digitalizzare i processi di incasso.

Tra gli angels hanno aderito: Mark Ransford, Luca Ascani, Attilio Mazzilli, Simone Mancini (Scalapay), Benedetta Arese Lucini, Kai Hansen (Lieferando), Giorgio Tinacci (Casavo), Stiven Muccioli (BKN301), Freddy Kelly (Credit Kudos), Christer Holloman (Divido), Raffaele Terrone (Scalapay), LCA Ventures e Andrea Gennarini.

Cos’è Qomodo

Qomodo è quindi un “semplificatore” che si posiziona sul mercato dei digital payments come un aggregatore di sistemi di pagamento, pensato per permettere agli esercenti di proteggere e amplificare il proprio flusso di cassa e consentire ai clienti di pagare a rate senza interessi con la formula Buy Now Pay Later.

“Abbiamo sviluppato un nuovo prodotto di incasso”, ha sottolineato Gianluca Cocco, ceo e co-fondatore di Qomodo, “che offre agli esercenti tutte le soluzioni di pagamento necessarie oggi: dal Pos tradizionale nella versione SmartPOS, a prodotti innovativi come il Buy Now Pay Later, il Pay-by-Link o il Tap-to-Phone. Motivati dai primi incoraggianti segnali di mercato, l’interesse suscitato in partner di rilievo internazionale e la fiducia accordataci dagli investitori, contiamo di crescere e convenzionare centinaia di nuovi esercenti al mese”.

Come funziona

Qomodo permette offre diversi servizi:

“Paga con Qomodo”, la formula Buy Now Pay Later per il pagamento rateale senza interessi: il cliente sceglie il piano rateale e riceve un’approvazione in circa 30 secondi, senza fornire buste paga o altri documenti cartacei;

la formula Buy Now Pay Later per il pagamento rateale senza interessi: il cliente sceglie il piano rateale e riceve un’approvazione in circa 30 secondi, senza fornire buste paga o altri documenti cartacei; “Qomodo POS” , ovvero uno smartPos Android di ultima generazione – che accetta le tradizionali carte di credito/debito dei circuiti Mastercard, Visa, bancomat;

, ovvero uno smartPos Android di ultima generazione – che accetta le tradizionali carte di credito/debito dei circuiti Mastercard, Visa, bancomat; “Paga al volo”, ovvero la modalità “Pos Digitale” che permette di incassare pagamenti da remoto effettuati attraverso carte con il sistema pay-by-link (ad esempio per vendite di prodotti o assistenza di servizi a distanza) oppure con il “Tap-to-phone”, una tecnologia che consente di trasformare gli smartphone Android in Pos (chiamati “SoftPos”) capaci di accettare pagamenti contactless.

