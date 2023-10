Movesion sceglie Adyen Issuing, il servizio di emissione di carte di pagamento fisiche o virtuali dedicato alle aziende

Adyen, piattaforma tecnologico finanziaria che gestisce i pagamenti di molte aziende a livello globale, annuncia la partnership con Movesion, società che opera nel settore della mobilità sostenibile. La collaborazione con Adyen consente a Movesion di offrire ai propri clienti uno strumento finanziario integrato all’interno della propria piattaforma per una gestione evoluta dell’offerta della mobilità aziendale.

Grazie ad Adyen Issuing, le aziende clienti di Movesion potranno infatti offrire ai propri dipendenti delle carte di credito virtuali dedicate alla gestione di servizi di mobilità integrati – dalla sharing mobility, ai taxi al trasporto pubblico – consentendo di snellire e velocizzare le procedure e favorendo lo sviluppo della mobilità sostenibile in ambito corporate.

“Il nostro software nasce per supportare processi di mobilità cruciali per le aziende – in particolare relativi ai tragitti casa-lavoro – puntando a migliorare gli spostamenti all’interno delle principali città italiane e offrendo al contempo servizi in una logica di welfare aziendale”, afferma Valerio Pedico, cfo di Movesion. “Per raggiungere questo obiettivo siamo sempre alla ricerca di soluzioni tecnologiche all’avanguardia come Adyen Issuing che, integrata all’interno della nostra applicazione, ci consente di attuare un’importante politica di expense-management che coinvolge tutti gli operatori della mobilità e di offrire un servizio chiavi in mano altamente innovativo con benefici per aziende, partner e dipendenti”, conclude Pedico.

Un servizio personalizzato

Per potenziare il proprio business, Movesion ha scelto dunque di avvalersi di Adyen Issuing, un prodotto finanziario che consente alle aziende di creare un programma di carte fisiche o virtuali totalmente personalizzabile e facilmente integrabile tramite API.

“Siamo lieti di collaborare con Movesion e contribuire ad innovare insieme la gestione dei servizi di mobilità sostenibile per le aziende in Italia”, commenta Michel van Aalten, commercial head of issuing di Adyen. “Abbiamo lanciato il nostro programma di emissione carte con l’obiettivo di sostenere le aziende del mondo SaaS e i marketplace che, grazie a questo strumento, possono gestire le spese dei propri dipendenti con funzioni integrate direttamente nelle dashboard aziendali. Inoltre, la rendicontazione di ogni spesa avviene in maniera automatica, risparmiando prezioso tempo alla divisione finance”, conclude van Aalten.

I vantaggi per i clienti

Con l’integrazione di Adyen Issuing all’interno dell’app proprietaria Mobility Company – disponibile sia nella versione web che mobile – Movesion crea una one-stop shop solution per la gestione della mobilità aziendale. I clienti di Movesion potranno quindi offrire ai propri dipendenti un metodo semplice e affidabile per pagare i propri spostamenti direttamente in app, senza preoccuparsi di gestire fatture e rimborsi.

Il servizio Issuing offerto da Adyen rientra nel percorso di sviluppo della fintech internazionale che, da piattaforma per la gestione dei pagamenti, espande i propri servizi per fornire alle aziende nuove soluzioni finanziarie integrate, offrendo garanzia, sicurezza e un maggiore livello di flessibilità.

