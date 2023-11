Branca International al terzo posto nella classifica Mediobanca delle aziende nazionali più dinamiche e profittevoli 

Il fatturato e l’espansione

Branca International ha ottenuto un riconoscimento da Mediobanca conquistando la, nota come il “IV Capitalismo”. La holding che guida la Fratelli Branca Distillerie da 178 anni opera nel settore dei Beverage & Spirits.

Questo primato, attestato dalla 58esima edizione dello studio sulle Principali Società Italiane dell’Area Studi dell’Istituto finanziario, celebra il percorso di crescita di Branca International, che negli ultimi quattro anni ha evidenziato capacità di espansione e incremento del proprio fatturato. Branca International ha registrato un incremento del fatturato pari al 75% dal 2019, con 401 milioni di ricavi 2022 e un export del 85,2% sviluppato in oltre 160 Paesi.

Il capitalismo umanistico

I risultati attestano l’efficacia del modello di ‘capitalismo umanistico’ della banca. L’approccio integra la crescita economica con valori etici e responsabilità sociale. L’azienda, ancora oggi interamente di proprietà della famiglia Branca, è guidata dal 1999 da Niccolò Branca, che con la sua visione imprenditoriale umanistica ha saputo coniugare redditività e responsabilità sociale, ponendo al centro il rispetto per l’individuo e l’ambiente.

Sotto la presidenza di Niccolò Branca, la società ha visto un ridisegno strategico che ha permesso di competere con le grandi multinazionali del settore e di posizionarsi come leader nei mercati di riferimento con i suoi storici marchi, tra cui Fernet-Branca, Brancamenta, Antica Formula, Stravecchio Branca, Carpano, Punt e Mes, Borghetti e Candolini.

“Questo traguardo è il frutto di una visione che abbiamo coltivato con passione e dedizione: quella di un’azienda che prospera non solo per il profitto, ma per il benessere collettivo e il rispetto dell’ambiente che ci circonda,” afferma Niccolò Branca, Presidente e amministratore delegato di Branca International.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.