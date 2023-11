Chi sono i miliardari più ricchi della Cina. Ancora in vetta il re dell’acqua minerale

I nomi in classifica

. Sono questi i numeri della classifica delle 100 persone più ricche della Cina stilata da Forbes. Si tratta di un dato in calo rispetto al 2022, quando la ricchezza complessiva era di 907,1 miliardi di dollari. Le cause? La contrazione del settore manifatturiero e una diminuzione delle esportazioni a causa delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. Inoltre, bisogna considerare anche il crack di Evergrande e l’effetto domino sugli altri colossi immobiliari del Paese.

A comandare la classifica per il terzo anno consecutivo c’è il miliardario dell’acqua minerale Zhong Shanshan, anche se è sceso dai 62,3 miliardi di dollari del 2022 ai 60,1 milioni del 2023. Al secondo posto ritroviamo il fondatore di ByteDance, Zhang Yiming. Anche il suo patrimonio però è sceso a 43,4 miliardi di dollari dai precedenti 49,5 miliardi, a causa degli ostacoli regolatori nei mercati internazionali che sta affrontando TikTok.

Al terzo posto, per la prima volta, sale Colin Huang, fondatore del gigante dell’e-commerce Pdd Holdings, che è stato “il vincitore dell’anno” grazie all’aumento del patrimonio che l’ha fatto salire dal nono posto dell’anno scorso. Con l’app per lo shopping economico Pinduoduo e quella per il mercato internazionale, Huang ha quasi raddoppiato il suo patrimonio netto portandolo a 36,2 miliardi di dollari. Un altro miliardari che ha visto crescere il suo patrimonio è stato il magnate dei videogiochi online William Ding. Grazie ai due nuovi titoli di NetEase la sua ricchezza è aumentata del 71% a 32 miliardi di dollari.

Nella classifica di quest’anno ci sono anche tre new entry: Wu Xiangdong, fondatore e presidente dell’azienda di liquori ZJLD Group; il presidente della società farmaceutica Biokin Pharmaceutical Zhu Yi, diventato miliardario dopo l’Ipo della sua azienda a gennaio alla Borsa di Shanghai; e Jian Yao, ex moglie del cofondatore di Mindray, Xu Hang, che ha fatto il suo debutto in classifica dopo il loro divorzio.

La top 20

1 – Zhong Shanshan – Food&Beverage:

Patrimonio: 60,1 miliardi di dollari

2 – Zhang Yiming – Tecnologia

Patrimonio: 43,4 miliardi di dollari

3 – Colin Huang – Tecnologia

Patrimonio: 36,2 miliardi di dollari

4- Ma Huateng – Tecnologia

Patrimonio: 32,1 miliardi di dollari

5 – William Ding – Tecnologia

Patrimonio: 32 miliardi di dollari

6 – Robin Zeng – Automotive

Patrimonio: 25,8 miliardi di dollari

7 – Jack Ma – Tecnologia

Patrimonio: 25,1 miliardi di dollari

8 – He Xiangjian & family – Manifatturiero

Patrimonio: 21,2 miliardi di dollari

9 – Wang Chuanfu – Automotive

Patrimonio: 17, 6 miliardi di dollari

10 – Eric Li – Automotive

Patrimonio: 15,3 miliardi di dollari

11 – Lu Xiangyang – Automotive

Patrimonio: 14,2 miliardi di dollari

12 – Wang Wei – Servizi

Patrimonio: 14 miliardi di dollari

13 –Wei Jianjun & family – Automotive

Patrimonio: 13,6 miliardi di dollari

14 – Wang Wenyin – Metallurgico ed estrazione

Patrimonio: 12,7 miliardi di dollari

15 – Qin Yinglin – Food&Beverage

Patrimonio: 12,6 miliardi di dollari

16 – Dang Yanbao – Metallurgico ed estrazione

Patrimonio: 12 miliardi di dollari

17 – Huang Shilin – Automotive

Patrimonio: 11,9 miliardi di dollari

18 – Jiang Rensheng & family – Healthcare

Patrimonio: 11,5 miliardi di dollari

19 – Sky Xu – Moda e vendita al dettaglio

Patrimonio: 11,2 miliardi di dollari

20 – Lei Jun – Tecnologia

Patrimonio: 11,1 miliardi di dollari

