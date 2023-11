L’investitore miliardario Ron Baron crede che Starlink di SpaceX si quoterà entro il 2027

Il miliardarioil cui fondo di investimentoha importanti quote in, venerdì ha dichiarato alla Cnbc che prevede che Starlink avvierà un’offerta pubblica iniziale (ipo) “intorno al 2027”. Si tratta, quindi, solamente dell’ultima promettente indicazione per l’ormai popolare servizio di internet satellitare di SpaceX.

Fatti principali

Baron ha dichiarato: “Credo che SpaceX farà diventerà Starlink una società pubblica intorno al 2027 o giù di lì, quattro anni…”

Ha anche affermato che l’azienda secondo lui varrà circa 250-300 miliardi di dollari in quel periodo.

Negli ultimi anni, il ceo Elon Musk e altri dirigenti dell’azienda hanno più volte accennato alla possibilità di scindere Starlink.

Background

SpaceX ha lanciato Starlink in versione beta nel 2020. Il servizio utilizza una rete globale di migliaia di satelliti per fornire l’accesso a Internet agli utenti di tutto il mondo. Mentre SpaceX è famosa soprattutto per la creazione di razzi spaziali e per il suo ambizioso obiettivo di creare una colonia umana su Marte, Starlink costituisce una parte enorme del flusso di cassa dell’azienda. Euroconsult, una società di analisi del settore spaziale e satellitare, stima che Starlink rappresenterà più del 40% dei ricavi dell’azienda, ovvero 3,2 miliardi di dollari, nel 2023.

La settimana scorsa, Musk ha annunciato che il servizio aveva raggiunto il pareggio del flusso di cassa e, a settembre , un rapporto del Wall Street Journal ha rivelato che la società aveva raggiunto entrate di 1,4 miliardi di dollari. A giugno, SpaceX è stata valutata 150 miliardi di dollari in una vendita di azioni privilegiate, ha riferito Bloomberg.

In cifre

1,7 miliardi di dollari. Questo è il valore della partecipazione di Baron Capital in SpaceX, ha detto il miliardario a MarketWatch la settimana scorsa.

Valutazione Forbes

Da venerdì, stimiamo che il patrimonio netto di Baron ammonti a 5 miliardi di dollari, cifra che lo rende la 558a persona più ricca al mondo. Stimiamo che il patrimonio netto di Musk sia di 226,5 miliardi di dollari, rendendolo l’uomo più ricco al mondo.

