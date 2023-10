Amazon sfida Starlink: lanciati due prototipi di satelliti per la connessione internet

Venerdì 6 ottobre due satelliti prototipo di sono stati lanciati nello spazio , dando il via a un’iniziativa aziendale, nota come Project Kuiper , che mira a stabilire una serie di oltre 3.000 satelliti internet in orbita e che potrebbero fungere da concorrenti a Starlink di SpaceX.

Aspetti principali

I satelliti sono le prime versioni di oltre 3.200 satelliti che saranno dispiegati attraverso il Project Kuiper nei prossimi sei anni, metà dei quali devono essere lanciati entro luglio 2026.

che saranno dispiegati attraverso il Project Kuiper nei prossimi sei anni, metà dei quali devono essere lanciati entro luglio 2026. Amazon si è impegnata a investire 10 miliardi di dollari nel Project Kuiper, iniziativa che mira a trovare un suo posto nel mercato dei satelliti internet: un business che, secondo il Washington Post, potrebbe dare una soluzione a circa 4 miliardi di persone senza accesso alla rete.

Il progetto potrebbe diventare il concorrente dei satelliti Starlink di Elon Musk, che vanta un enorme vantaggio con oltre 4.000 satelliti attualmente in orbita intorno alla Terra.

attualmente in orbita intorno alla Terra. Il lancio di venerdì è stato completato con un razzo Atlas V presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida e comporterà il posizionamento dei due satelliti a 311 miglia sopra la superficie terrestre per una serie di test.

presso la e comporterà il posizionamento dei due satelliti a 311 miglia sopra la superficie terrestre per una serie di test. Rajeev Badyal, vice presidente della tecnologia di Project Kuiper, ha dichiarato in un comunicato che venerdì è stata “la prima volta di Amazon nel mettere satelliti nello spazio”, un traguardo raggiunto prima che Blue Origin, la società aerospaziale di Jeff Bezos, fosse in grado di lanciare un razzo in orbita.

Il patrimonio di Jeff Bezos

Secondo il contatore in tempo reale di Forbes, il patrimonio netto di Bezos a 150,8 miliardi di dollari. È attualmente la terza persona più ricca al mondo, due posizioni dietro a Musk, che ha un patrimonio di 259,9 miliardi di dollari.

Sullo sfondo

Amazon ha acquistato 83 lanci, il più grande acquisto commerciale di lanci di razzi mai effettuato, per integrare i lanci pianificati del Project Kuiper. Ventisette lanci sono stati acquistati da Blue Origin, mentre il resto proveniva da Arianespace in Francia e United Launch Alliance negli Stati Uniti. Amazon sta cercando di fornire internet via satellite per consumatori e aziende attraverso Kuiper e costruirà terminali per consumatori a un costo aziendale di 400 dollari, secondo quanto riportato da Reuters. Ci vorrà del tempo per far sì che il programma raggiunga la scala di Starlink di SpaceX, che vende terminali per consumatori a 599 dollari.

Vicende da considerare

Amazon sta affrontando una causa legale da parte degli azionisti che l’accusano di non aver effettuato la dovuta verifica non prendendo in considerazione l’acquisto di lanci più economici da SpaceX. Gli azionisti sostengono che la rivalità tra Bezos e Musk sia stata un fattore che ha influenzato la decisione di acquistare invece da Blue Origin, Arianespace in Francia e United Launch Alliance negli Stati Uniti.

