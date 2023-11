E. Marinella vince il Premio Leonardo “Impresa Storica” per l’eccellenza nel settore della moda e dell’artigianato

E. Marinella ha annunciato la vittoria del prestigiosoLa cerimonia di consegna è avvenuta durante la Giornata Qualità Italia presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma.

Il riconoscimento, promosso dal Comitato Leonardo, celebra il patrimonio e l’impegno dell’azienda italiana nell’ambito dell’abbigliamento di alta qualità e conferma la sua costante ricerca dell’eccellenza.

“Siamo onorati di ricevere il Premio Leonardo ‘Impresa Storica’, che rappresenta un riconoscimento straordinario del nostro impegno costante nella promozione dell’artigianato italiano e dell’eccellenza nel settore della moda maschile”, ha dichiarato Maurizio Marinella, presidente e ad di E. Marinella.

“Questo premio è un tributo ai nostri predecessori che hanno coltivato questa azienda con passione e dedizione per oltre un secolo, e alla nostra straordinaria squadra che continua a portare avanti la tradizione con innovazione e creatività. Ringraziamo il Comitato Leonardo per questo onore e continueremo a perseguire l’eccellenza con la stessa passione e dedizione che ci ha contraddistinto per generazioni”.

E. Marinella leader nell’industria della moda di alta gamma

Il premio è stato creato con l’obiettivo di riconoscere il valore delle aziende con più di 100 anni di attività che si sono distinte negli anni per la riconoscibilità del marchio, la capacità di innovazione, la valorizzazione dei saperi artigiani e una forte presenza sui mercati internazionali.

Tra i partecipanti alla cerimonia di premiazione la presidente del Comitato Leonardo, Luisa Todini, il presidente di Ice, Matteo Zoppas, la vice presidente di Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Il riconoscimento conferma ancora una volta lo status di E. Marinella di leader nell’industria della moda maschile di alta gamma e testimonia il duro lavoro e la dedizione dell’azienda che da 110 anni si impegna ogni giorno per preservare la tradizione sartoriale italiana e promuovere la qualità del made in Italy in tutto il mondo.

