Al Milano Contract District arriva la prima edizione di Forbes Food & Design

Bfc Media presenta la prima edizione di. L’evento, che verrà condotto da, design editor di Forbes Italia, si terrà giovedì 23 novembre negli spazi di Milano Contract District, la piattaforma nata per offrire servizi e prodotti al real estate secondo un’innovativa formula del contract.

Durante l’evento, i player di alcune eccellenze dei due settori si confronteranno davanti a una platea di circa 100 ospiti sulle interazioni tra il mondo del F&B e del design, componendo una riflessione sfaccettata sulle opportunità generate da questo connubio.

Gli ospiti della prima edizione di Forbes Food & Design

La serata si suddividerà in tre momenti: dopo i saluti di Lorenzo Pascucci, founder di Milano Contract District e uno dei 100 Manager alla riscossa di Forbes, si inizierà con il primo panel, dal titolo Il futuro nel piatto: l’innovazione nell’ambiente cucina e nel cibo, che avrà come relatori Fabrizio Crisà, chief design officer di Elica, Matteo De Lise, director of Unox Casa Business Unit.

E ancora Antonio Gagliardi, design & technology at BluRhapsody, e Matteo Moscatelli, docente Ied Design Milano e co-autore del libro Design & Food. Si procederà poi con il secondo talk Arte e design: gli ingredienti di successo del F&B, al quale interverranno Mimma Posca, ceo e founder di Classy Wines, Teo KayKay, artista e designer del vino, Carlo Bach, creative director illycaffè, e Federico Rottigni, chef, creative director e storyteller.

Infine, il terzo e ultimo panel Food&Design Made in Italy: opportunità e sfide oltre confine si focalizzerà sulla percezione all’estero del Food e del Design made in Italy, con gli interventi di Astra Pagliai, chief operating officer di ExportUSA, Adriano Annovi, sales manager di Schenk Italia, Antonia Bonacina di Bonacina 1889, e il designer Massimo Della Marta.

La serata proseguirà con aperitivo, rinfresco e networking. Food & Design è un evento che mira a celebrare l’incontro tra due settori soltanto in apparenza distanti tra loro e per dar vita a iniziative e progetti di rilievo.

Qui il link di iscrizione all’evento https://www.eventbrite.it/e/biglietti-food-design-749208822757

