Chi è Richard Teng, il nuovo ceo di Binance che ha sostituito CZ

“È un onore e con la massima umiltà che assumo il ruolo di nuovo ceo di Binance”. Dopo l’annuncio delle dimissioni di Changpeng Zhao (più noto come CZ), che si è dichiarato colpevole delle accuse mosse nei suoi confronti (e nei confronti di Binance) dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Richard Teng ha accolto con entusiasmo il suo nuovo ruolo in, l’exchange di criptovalute fondato nel 2017.

LEGGI ANCHE: “Changpeng Zhao di Binance si è dichiarato colpevole. Ma può ancora contare su un patrimonio multimiliardario”

Teng fino al nuovo incarico è stato il responsabile dei mercati regionali di Binance al di fuori degli Stati Uniti e in precedenza ha guidato le operazioni dell’azienda in Europa e Asia. Nel corso della sua carriera Teng ha ricoperto ruoli nella banca centrale di Singapore e la zona di libero scambio internazionale di Abu Dhabi. Secondo quanto riportato, all’inizio della sua attività in Binance, Teng ha lavorato alla licenza per le criptovalute a Singapore.

It is an honour and with the deepest humility that I step into the role of Binance’s new CEO.

We operate the world's largest cryptocurrency exchange by volume. The trust placed on us by our 150m users and thousands of employees is a responsibility that I take seriously and hold…

— Richard Teng (@_RichardTeng) November 21, 2023