Condannato l’ex guru delle cripto Sam Bankman-Fried: rischia fino a 110 anni di carcere

Aspetti principali

Bankman-Fried, 31 anni, è stato giudicato colpevole di sette capi di accusa di frode e cospirazione e rischia una pena massima di 110 anni di prigione .

. I giurati nel tribunale federale di Manhattan hanno emesso il verdetto dopo meno di cinque ore di deliberazione. Secondo quanto riportato da Nbc News, l’assistente procuratore degli Stati Uniti, Nicolas Roos, ha dichiarato nella sua arringa finale che non c’era “alcuna seria controprova” sulla scomparsa dei 10 miliardi di dollari dei clienti dalla piattaforma di criptovalute Ftx, aggiungendo che la principale questione era se Bankman-Fried avesse agito con intenti criminali.

dalla piattaforma di criptovalute Ftx, aggiungendo che la principale questione era se Bankman-Fried avesse agito con intenti criminali. L’avvocato difensore di Bankman-Fried, Mark Cohen, ha dichiarato mercoledì che l’accusa stava cercando di dipingere il suo cliente come un cattivo da film e ha sostenuto che il fallimento dell’attività di Bankman-Fried non è stato colpa sua.

“Delusi dal risultato”

Il fondatore di, Sam Bankman-Friedè stato condannato per molteplici accuse di frode e cospirazione, mettendo fine a un processo durato un mese. I pubblici ministeri hanno accusato Bankman-Fried di aver rubato e utilizzato miliardi di dollari dei suoi clienti

“Rispettiamo la decisione della giuria. Ma siamo molto delusi dal risultato”, ha dichiarato Cohen in una dichiarazione. “Il signor Bankman-Fried continua ad affermare la sua innocenza e continuerà a combattere con vigore le accuse a suo carico”.

Di che cosa è stato giudicato colpevole Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried, che si è dichiarato non colpevole, è stato inizialmente accusato alla fine del 2022 di riciclaggio di denaro e di molteplici reati di frode. Le accuse riguardavano presunte operazioni in cui Bankman-Fried aveva spostato il denaro dei clienti nella società di trading sorella di Ftx, Alameda Research. L’ex guru delle criptovalute ha rassegnato le dimissioni da Ftx circa un mese prima di essere incriminato. Allo stesso tempo, Ftx ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11 (la principale norma fallimentare del codice statunitense), in seguito a una crisi di liquidità causata da una vendita dei propri token.

