Noloop-Artech Fx si aggiudica il Best event awards Italia per il drone show “Milano-House of Campari”

Un premio per “il più grande spettacolo di droni mai visto in Italia”. Artech Fx, azienda specializzata nella fornitura e nel noleggio di effetti speciali e soluzioni spettacolari per l’industria dell’entertainment, si è aggiudicata la 20esima edizione del Bea – Best Event Awards Italia, il premio di Adc Group assegnato all’eccellenza degli eventi e della live communication, per l’evento “Milano-House of Campari” organizzato con l’agenzia Noloop.

L’evento, che ha permesso a Campari di celebrare il legame con Milano, è stato il più grande spettacolo di droni mai visto in Italia. 12 minuti di show in cui i simboli meneghini e la nuova bottiglia di Campari sono apparsi tramite lo sciame di droni e i suoi giochi di luce. Lo spettacolo, realizzato da Artech con Dronisos, è stato reso possibile dal lavoro di 51 professionisti diretti da Luca Toscano, ceo di Artech, con la direzione artistica di Claudio Santucci.

“Ringrazio Campari per la fiducia e Noloop che ha curato l’organizzazione dell’evento alla Terrazza Triennale e in Piazza Sempione dal quale il pubblico ha potuto ammirare il drone show”, ha commentato Luca Toscano. ” “Un grazie anche a Chicco Nobili per aver portato questa produzione sul palco del Bea e Claudio Santucci e tutto il team GiòForma per le loro idee e creatività che hanno fatto la differenza”.

Sempre con “Milano-House of Campari”, Noloop – Artech FX si è aggiudicata anche il primo premio come Evento Press≺ il secondo premio nella Gestione della Complessità Organizzativa e il 2° premio come Evento B2C, lanci di prodotto, roadshow e tutti quegli eventi rivolti al consumatore finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .