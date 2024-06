“The Tomorrow Makers”: Luca Toscano sulle potenzialità del multischermo per il business

Dare voce agli innovatori di domani. Questo il claim del progetto “The Tomorrow Makers” di Forbes Italia e Honor, che ha visto 4 talent italiani confrontarsi su temi quali digitalizzazione, innovazione, tecnologia. Fil rouge del racconto è il modello Honor Magic V2, foldable più leggero e sottile in commercio, spiegato nelle sue funzionalità all’avanguardia.

A completare il racconto è Luca Toscano, founder e ceo di Artech, azienda che si occupa di effetti speciali e soluzioni spettacolari per l’industria dell’intrattenimento, con clienti in 39 Paesi. Certo, all’inizio non sono mancate le difficoltà: “Ho avuto difficoltà dal punto di vista finanziario, toccando con mano l’impossibilità di accedere al credito per sviluppare il business. Ai ragazzi che come me hanno il coraggio di lanciarsi in un’avventura imprenditoriale partendo da zero, quindi, consiglierei di guardare le cose da prospettive sempre diverse”.

Lo smartphone è il principale strumento che Toscano utilizza ogni giorno nelle sue giornate lavorative. “Se penso alle caratteristiche del V2 che possono agevolare la mia attività lavorativa mi viene in mente sicuramente la generosità dello schermo, utile per le app di produttività come, ad esempio, Google Calendar. Sono inoltre addicted al multischermo: a prescindere dal tipo di lavoro, credo che la possibilità di suddividerlo in molteplici schermi sia molto vantaggiosa”.

Quando si tratta di impiegare i droni per uno show, inoltre, la sicurezza è tutto: “La prima cosa che facciamo per validare o individuare al volo la complessità di un drone-show è valutare gli spazi con la mappa satellitare. Con Honor V2 ho fatto a meno del pc grazie alla sua potenza di renderizzazione e l’ampiezza dello schermo”.

Qui il video completo:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .