Progetti green, impegno per la comunità e valorizzazione del team: i progetti di PLC-City

PLC-City è un brand di Dielle srl, azienda leader nel settore dell’automazione industriale che dal 1980 è sinonimo di made in Italy, imprenditoria di successo e visione lungimirante. A pochi anni dal suo lancio, la piattaforma online di PLC-City si è dimostrata un potente driver di crescita e ha permesso a Dielle srl di creare una rete sempre più internazionale di clienti e fornitori, dall’Asia alle Americhe. Non meno rilevanti sono le partnership strategiche che è riuscita a stringere in tutto il mondo con distributori locali: grazie all’approccio dinamico della famiglia De Lillo, a guida dell’azienda da due generazioni.

Dielle è oggi una realtà globale a conduzione “familiare”, orientata alla valorizzazione del team e capace di promuovere il talento, forte di un gruppo di 80 persone specializzate nella vendita e nell’assistenza completa del cliente. Una scelta di valore che si inserisce nella volontà di rendere impeccabile l’esperienza d’acquisto, a cui si aggiunge un servizio di consulenza attivo 12 ore al giorno.

Tuttavia, l’impegno di PLC-City non si ferma solo all’ambito professionale. L’azienda crede nell’importanza di dare un contributo positivo alla società e, attraverso sponsorizzazioni e iniziative sociali, si impegna a costruire un futuro migliore. Un annuncio importante è la conferma, per il secondo anno consecutivo, della partnership con la SSC Napoli. Questa collaborazione rappresenta l’unione di due eccellenze, con valori condivisi di passione e ambizione. Ed è stato proprio il concetto di squadra a diventare sempre più significativo per l’azienda che ha raggiunto traguardi straordinari. L’azienda si dedica al massimo per offrire un supporto alle attività presenti sul territorio con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al successo del paese.

Proprio per questi motivi, PLC-City ha deciso di promuovere un progetto di riqualificazione edilizia, acquistando un immobile da ristrutturare, per adibirlo a quartier generale nell’area di Monte di Procida. Si tratta di un progetto che coniuga innovazione architettonica, in ottica green, ma soprattutto social, poiché non sarà solo un luogo di lavoro, ma anche uno spazio condiviso dedicato alla comunità.

L’azienda lavora con consapevolezza, comprendendo l’impatto delle sue azioni e cercando sempre di fare la differenza con la giusta sensibilità, mettendo al centro le relazioni umane. Insieme, si sta costruendo una rete sociale solida, basata sulla fiducia e sulla collaborazione: da qui il motto “we care for customers just like a family”!

