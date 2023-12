Debutta sul mercato il Cybertruck di Tesla. In vendita a partire da 60.990 dollari

Un mezzo, in grado di resistere alle armi da fuoco, alle frecce perforanti e a un mitragliatore Thompson. Sono queste le caratteristiche – dimostrate dallo show didurante l’evento di presentazione – del, uno dei mezzi più attesi dagli appassionati del marchio dell’uomo più ricco al mondo.

Come riporta Reuters, il veicolo sarà venduto a partire da 60.990 dollari, oltre il 50% in più rispetto a quanto aveva dichiarato il ceo Elon Musk nel 2019 e a un costo che gli analisti ritengono attirerà quasi esclusivamente acquirenti facoltosi. Per stessa ammissione di Musk, il mezzo, realizzato in acciaio inossidabile, è in parte ispirato a una macchina trasformata in sottomarino nel film del 1977 di James Bond.

Fatti principali

Fatti principali

sono stati consegnati ai nuovi proprietari giovedì a margine di un evento organizzato presso la sede dell’azienda ad Austin, in Texas. Musk, peraltro, ha fatto il suo discorso disteso sul letto di uno dei veicoli. Per mostrare la forza della nuova carrozzeria, Musk ha mostrato video di manifestanti che sparavano con pistole e un mitragliatore Thompson contro il veicolo: “Se mai litigherete con un’altra macchina, vincerete”, ha detto.

Musk ha anche mostrato un video del conduttore del podcast Joe Rogan che lanciava una freccia perforante contro la porta del Cybertruck, che sembrava rimbalzare.

che lanciava una freccia perforante contro la porta del Cybertruck, che sembrava rimbalzare. Per produrre il Cybertruck, Tesla ha sviluppato la propria lega di acciaio inossidabile, che secondo Musk è resistente alla corrosione e aerodinamica. L’annuncio del 2019 Il Cybertruck di Tesla ha debuttato in un famoso evento dal vivo nel 2019. Dopo che Musk si è vantato che il Cybertruck poteva resistere a una mazza, ha invitato un dirigente di Tesla a lanciare una palla da baseball contro il veicolo, che ha immediatamente rotto uno dei finestrini di “vetro blindato” dell’auto. Giovedì, ha invitato lo stesso dirigente a riprovare l’acrobazia. Questa volta la palla da baseball ha rimbalzato sulla finestra senza lasciare segno. Anche dopo il pasticciato annuncio iniziale, Musk ha affermato solo due giorni dopo che la società aveva già ricevuto oltre 200.000 preordini. Diversi nuovi proprietari di Cybertruck hanno preso parte all’evento dal vivo di giovedì e Musk gli ha presentato i loro nuovi veicoli. “Non dormo da tre giorni”, ha detto un entusiasta nuovo proprietario al miliardario mentre gli stringeva la mano. Musk ha ridacchiato prima di rispondere: “Spero che ti piaccia la tua macchina”. Valutazione Forbes Stimiamo che il patrimonio netto di Musk sia di 245,3 miliardi di dollari, cifra che lo rende la persona più ricca del mondo. Possiede circa il 21% di Tesla.

