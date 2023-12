Così questa società forma i talenti del digital investendo nella creator economy

Articolo tratto dal numero di novembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Jungler – BRANDVOICE | Paid program

In un momento in cui il mercato della creator economy continua a crescere e l’utilizzo dei social media è essenziale per comunicare con le nuove generazioni, Jungler realizza campagne di influencer marketing per brand e agenzie di comunicazione.

Alla guida Irene Jin, che ha recentemente assunto il ruolo di ceo per accompagnare la società in una fase di trasformazione e crescita. Fin dalla nascita, nel 2019, Jungler ha concentrato la sua attività nello sviluppo di una piattaforma dedicata alla gestione delle campagne di micro-influencer: ricerca e profilazione dei talent, gestione dei processi operativi e analisi delle performance della campagna.

Di cosa si occupa Jungler

La piattaforma è stata poi finalizzata durante il percorso di accelerazione di startup di Luiss EnLabs di LVenture Group nel 2020. Oggi Jungler ha consolidato la sua posizione nel settore dell’influencer marketing estendendo la sua offerta anche nel supporto strategico, creativo e operativo delle campagne. I recenti sviluppi, uniti alla sua esperienza pluriennale nel settore, hanno permesso alla società di diventare un partner chiave per agenzie di comunicazione e centri media tramite la gestione totale delle loro campagne.

Sebbene inizialmente i clienti fossero principalmente e-commerce e brand, da circa un anno il target di riferimento si è esteso, e Jungler ha trovato mercato fertile nelle agenzie di comunicazione. Il team si è da poco allargato includendo anche consulenti legali e fiscali in modo da poter offrire un servizio completo.

“Il mio sogno è creare un’azienda capace di formare e valorizzare i giovani talenti che faranno il futuro del digital marketing”. Per questo motivo la squadra è composta prevalentemente da persone appassionate del settore, con un occhio verso la parità di genere.

Il valore della parità di genere

Non a caso, Jungler è stata selezionata tra le Women Value Company 2023, programma dedicato alle aziende che investono su talento femminile e gender equality, realizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario in collaborazione con Intesa San Paolo.

La visione strategica della ceo è legata non solo allo sviluppo di un’organizzazione che metta al centro il benessere dei propri dipendenti, ma anche al raggiungimento degli obiettivi legati a redditività e processi.

I numeri di Jungler

“L’impresa ha più che raddoppiato i ricavi da prestazione di servizi, puntando a raggiungere l’obiettivo di 700mila euro, con un miglioramento della redditività complessiva derivante dalle operazioni, sintetizzate da un ebitda in alta crescita rispetto all’esercizio precedente”.

Come riporta Andrea Fato, advisor della società, questi risultati sono stati raggiunti da una pianificazione strategica in cui le persone giocano un ruolo chiave sia nella gestione operativa delle campagne e di vendita, sia nei nuovi rapporti di partnership.

“Ci siamo resi conto che è fondamentale, in un settore fatto di persone e relazioni come quello nell’influencer marketing, mantenere la componente umana strettamente connessa agli strumenti digitali, in modo da poter sempre offrire al cliente un servizio su misura, efficiente e misurabile”, ha concluso Irene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .