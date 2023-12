Rendere l’Erp un vero sistema di intelligenza nel cloud

BRANDVOICE | Paid program

a cura di Scott Russell, membro dell’executive board di Sap Se, alla guida dell’organizzazione customer success

Stiamo vivendo uno dei momenti di maggiore trasformazione della tecnologia per il business. È un periodo in cui le aziende hanno accesso a una quantità di tecnologia mai vista prima che permette loro di trasformarsi in modi sempre più intelligenti per diventare più resilienti all’incertezza e crescere con successo a lungo termine.

Negli ultimi anni, uno dei modi più importanti con cui abbiamo aiutato i clienti ad avviare questo percorso è stato quello di facilitare il passaggio del loro sistema Erp al cloud tramite RIise with Sap. Rise è un pacchetto che include software ERP su misura, servizi di trasformazione, analytics avanzate e competenze dei partner. Questa offerta aiuta i clienti a migrare verso il cloud consentendo innovazione continua, maggiore velocità e agilità in un ambiente sicuro, conforme e scalabile.

Perché questo passaggio è importante? Non tutte le aziende sono proattive a migrare al cloud, ma i vantaggi non sono banali.

RISE with SAP continua ad evolvere e ad avere un impatto positivo sui clienti SAP di tutto il mondo. Proprio di recente, l’azienda di tecnologia per i viaggi Amadeus ha annunciato di aver migrato con successo le sue principali soluzioni SAP nel cloud attraverso RISE with SAP. In questo modo Amadeus avrà accesso esclusivo agli ultimi aggiornamenti, miglioramenti e soluzioni specifiche di settore, che consentono di reagire più rapidamente agli imprevisti e di adattare la sua capacità operativa in base alla domanda e alle condizioni del mercato.

AI generativa per le aziende: il momento è adesso

Se l’utilizzo di soluzioni nel cloud presenta i vantaggi descritti sopra, l’AI generativa è un moltiplicatore di forze. Queste due tecnologie si completano a vicenda in modi importanti. Insieme, hanno il potenziale per aiutare le aziende a diventare veri e propri sistemi di intelligenza in cui velocità e agilità incontrano dati e insight.

A fine settembre, SAP ha fatto un grande passo avanti verso la realizzazione di questo obiettivo con il lancio del nuovo copilota di AI generativa, Joule. Joule è in grado di analizzare e contestualizzare rapidamente i dati provenienti da più sistemi per fornire insight più intelligenti.

Quando i dipendenti di un’azienda pongono una domanda o inquadrano un problema da risolvere, Joule fornisce risposte intelligenti generate dalla ricchezza dei dati aziendali provenienti dalle soluzioni SAP e da fonti di terze parti, mantenendo il contesto.

Immaginate di chiedere a Joule di aiutarvi a migliorare le prestazioni del punto vendita generando un riassunto che include informazioni sui prodotti, i target di riferimento, le scorte di magazzino, i modelli di acquisto, gli sconti e i suggerimenti di spedizione suddivisi per località. Oppure di aiutarvi a prendere decisioni sui fornitori in base ai tempi medi di pagamento delle fatture, ai margini e all’impronta di carbonio.

Joule può anche gestire interamente alcune attività, come la stesura di job description convincenti e imparziali o creare le giuste domande per i colloqui di lavoro in modo da attrarre i candidati con le competenze e le esperienze necessarie per un determinato ruolo. In questo esempio, Joule aiuta a liberare il tempo delle persone della funzione HR che potranno concentrarsi su ambiti con un impatto maggiore sui risultati aziendali. Joule rivoluzionerà il modo in cui il lavoro verrà svolto.

Cosa potrebbe significare per il futuro un cloud alimentato dall’intelligenza artificiale

Nel mio ruolo in SAP, parlo continuamente con i nostri clienti che operano in industrie molto diverse tra loro. Alcuni di questi settori si stanno trasformando, altri convergendo, proprio come un’azienda che ha iniziato come libreria online per poi diventare una società di servizi web. Vedo con piacere come le aziende utilizzano le nostre soluzioni per trasformare le loro attività e le opportunità che hanno di fare ancora di più con un sistema ERP basato sul cloud e alimentato dall’intelligenza artificiale, che è rilevante, affidabile e responsabile.

Sono fermamente convinto che in questa nuova era le aziende che combinano la potenza dell’AI con la profondità dei processi e i dati aziendali trarranno il massimo valore. E la posta in gioco è molto alta. Secondo uno studio di McKinsey, l’AI generativa ha il potenziale di aggiungere trilioni di dollari all’economia globale e il 75% del suo impatto ricade su quattro aree: customer operation, marketing e vendite, ingegneria del software e ricerca e sviluppo. È quindi fondamentale che ogni azienda che si occupa di AI lo faccia nel modo giusto.

SAP dispone degli elementi costitutivi dell’AI da molto tempo e con l’AI generativa siamo in grado di accelerare ulteriormente. Oggi abbiamo oltre 26.000 clienti che utilizzano soluzioni con funzionalità di AI incorporate, da Accenture che le usa per abbinare le fatture ai pagamenti in modo più rapido e preciso, ad American Sugar Refining, Inc. che utilizza l’AI incorporata in Sap Business Technology Platform per prevedere con maggiore precisione i costi di movimentazione delle merci. Questa è solo la punta dell’iceberg di ciò che sarà possibile fare in questo nuovo ciclo di innovazione.

Come SAP, abbiamo la fortuna di lavorare con migliaia di clienti che ce lo stanno già mostrando, offrendo anche uno sguardo a un futuro in cui il sistema Erp sarà alimentato dall’AI per creare veri e propri sistemi di intelligenza per far funzionare il mondo ancora meglio. Ed è un futuro che arriverà prima di quanto si pensi.

