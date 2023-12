Chi sono i manager più pagati di Piazza Affari. 4 miliardari nella top 20

Nel 2022, i dieci manager ai vertici delle principali società italiane quotate hanno ricevuto complessivamentedi compensi.del 2021, quando avevano incassato. I dati, provenienti da un’analisi condotta da Il Sole 24 Ore , si riferiscono alle retribuzioni erogate dalle aziende italiane quotate

Tra i manager presenti nella classifica, 14 di loro hanno superato i 10 milioni di euro di compenso, 31 hanno incassato più di 5 milioni e 137 hanno raggiunto o superato il milione di euro. Le cifre lorde fornite dal Sole 24 ore includono salari fissi, bonus di vario genere e liquidazioni, più plusvalenze da stock option.

Nella classifica troviamo anche quattro miliardari presenti nella classifica di Forbes: Fulvio Montipò (1 miliardo di dollari), ad di Interpump, gigante delle pompe ad alta pressione e del settore dell’oleodinamica, Patrizio Bertelli (4,6 miliardi di dollari) e Miuccia Prada (4,6 miliardi di dollari) di Prada e John Elkann, ceo di Exor (1,7 miliardi di dollari). Miuccia Prada è anche per il 2022 la donna con i compensi più alti in graduatoria.

I nomi in classifica

In testa alla classifica c’è Mike Manley, ex ceo di Fca, che ha incassato 51,18 milioni di euro da Stellantis, come indennizzo per la mancata conferma alla guida del gruppo nella fusione tra Fca e Psa. Sul secondo gradino del podio troviamo Fulvio Montipò, ad di Interpump, con un compenso di 49,12 milioni di euro. Completa il podio Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, che ha ricevuto 19,97 milioni di euro dall’azienda produttrice di pneumatici. Tronchetti Provera ha inoltre incassato 20.000 euro dal CdA di Rcs.

Al tredicesimo posto troviamo Enrico Vita, l’ad e dg di Amplifon. Vita, secondo i dati Bloomberg, ha garantito ad Amplifon un rendimento complessivo (total return) di quasi il 500% e più che raddoppiato i ricavi annui, che oggi vanno verso quota 2,3 miliardi di euro.

Nella precedente classifica, il dirigente che aveva incassato di più era stato John Elkann, che aveva percepito 35,2 milioni di euro. Per i dati riferiti al 2022, Elkann è sceso all’undicesimo posto con un guadagno di 13,68 milioni di euro.

La top 20 1. Mike Manley – ex ad di Fca

Compensi 2022: 51.184.773 euro (Pagati nel marzo 2022) 2. Fulvio Montipò – presidente e ad di Interpump

Compensi 2022: 49.120.360 euro 3. Marco Tronchetti Provera – ad di Pirelli

Compensi 2022: 19.966.260 euro 4. Patrizio Bertelli – ad di Prada

Compensi 2022: 18.145.000 euro 5. Miuccia Prada – ad di Prada

Compensi 2022: 18.145.000 euro 6. Carlo Cimbri – presidente di Unipol e membro del CdA di Rcs

Compensi 2022: 16.460.845 euro 7. Giovanni Tamburi – presidente e ad di Tip, vice presidente di Ovs e di Interpump, membro del CdA di Amplifon

Compensi 2022: 15.042.216 euro 8. Carlos Tavares – ad di Stellantis

Compensi 2022: 14.924.553 euro 9. Scott Wine – ad di Cnh Industrial

Compensi 2022: 14.307.532 euro 10. Marco Gobbetti – ad e dg di Ferragamo

Compensi 2022: 13.915.350 euro 11. John Elkann – ad di Exor, presidente di Ferrari e di Stellantis

Compensi 2022: 13.677.477 euro 12. Dario Scaffardi – ad e dg di Saras

Compensi 2022: 13.189.966 euro 13. Enrico Vita – ad e dg di Amplifon

Compensi 2022: 10.955.400 euro 14. Philippe Donnet – ad di Generali

Compensi 2022: 10.604.624 euro 15. Carlo Pesenti – ad e dg di Italmobiliare

Compensi 2022: 9.416.777 euro 16. Paul Du Saillant – vice ad di EssilorLuxottica

Compensi 2022: 9.086.046 euro 17. Roberto Eggs – consigliere esecutivo di Moncler

Compensi 2022: 8.980.747 18. Alessandra Gritti – vice presidente e ad di Tip, membro del CdA di Moncler e di Ovs

Compensi 2022: 8.911.666 euro 19. Luciano Santel – consigliere esecutivo di Moncler

Compensi 2022: 8.685.914 euro 20. Claudio Berretti – dg e membro del CdA di Tip, membro del CdA di Interpump e di Monrif

Compensi 2022: 8.549.005 euro

