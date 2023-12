Fa gli squat e maneggia le uova: Elon Musk presenta il nuovo Optimus Gen 2 di Tesla

Fa gli squat, maneggia le uova senza romperle e pesa 10 chili in meno rispetto alla versione precedente. Sono queste le caratteristiche di, il nuovo prototipo del robot umanoide di Tesla, presentato attraverso un video postato su X da

Passi avanti evidenti rispetto a Bumblebee, l’umanoide presentato da Musk nel settembre nel 2022. Quell’umanoide infatti poteva a malapena camminare in avanti, e le sue parti interne erano visibili. Bumblebee, quando è stato presentato nell’ottobre 2022, poteva salutare la folla, ma ha dovuto essere spinto sul palco legato a un carrello. Nel corso dell’AI 2022 di Tesla Musk aveva confermato che Tesla stava sviluppando i propri componenti per il robot e aveva detto che era vicino alla capacità di camminare.

IL VIDEO DI OPTIMUS GEN 1

Poi a marzo 2023 è comparso Optimus Gen 1. Quell’umanoide non solo era in grado di camminanare: nel video della presentazione si vedevano due umanoidi in grado di costruire altri robot. In un video spiazzante, Optimus #1 prende un braccio di un robot da una scrivania, si avvicina e lo tiene in posizione mentre Optimus #2 lo avvita al corpo di un terzo Optimus ancora in fase di assemblaggio. Alla fine del filmato, entrambi gli Optimus guardano una foto di loro stessi al lavoro, prima di allontanarsi verso la telecamera.

IL VIDEO DEL NUOVO OPTIMUS GEN 2

Il nuovo Optimus è quindi più leggero e veloce della versione precedente. Optimus Gen 2 fa gli esercizi in palestra, tiene con cura le uova e pesa 10 chili in meno rispetto rispetto a Optimus Gen 1. La struttura del piede replica l’anatomia umana, migliorando l’equilibrio e il controllo dell’intero corpo della macchina e lo dimostra facendo degli squat in palestra.

