Akuis, l’azienda che sta rivoluzionando il wellness, parte con grande slancio nella sua campagna di crowdfunding

In sole 48 ore la campagna di crowdfunding della pmi innovativa nel fitness, con sede in provincia di Udine, ha già superato oltre il 70% del primo obiettivo e sta raggiungendo il 100% in meno di due settimane.

All’alba del successo: l’impegno di Akuis con Mamacrowd

Nata nel 2018 da un’idea di due giovani friulani Alessandro Englaro, ingegnere aerospaziale, e Mattiarmando Chiavegato, designer, Akuis si posiziona strategicamente tra i player che producono attrezzature connesse e a carichi digitali nel settore del fitness dedicato ai personal trainer, all’home e al medicale.

La startup, che a oggi conta una squadra di 14 specialisti, è entrata nel vivo della campagna di equity crowdfunding raccogliendo nelle prime 48 ore dal lancio oltre il 70% del primo goal fissato a 800 mila euro: “Vogliamo rivoluzionare il mercato delle soluzioni del fitness professionale introducendo nuove tecnologie brevettate per proseguire nel nostro percorso di crescita in Europa e in nuovi mercati come gli Stati Uniti e l’ingresso di un fondo importante come Azimut Eltif – Venture Capital ALIcrowd III ci rende molto orgogliosi e ottimisti per prosieguo della campagna – dichiara Alessandro Englaro, ceo e co-founder di Akuis.

L’azienda, che nel maggio 2021 aveva già ottenuto un round seed da 1 milione di euro, mira a ottenere un ulteriore finanziamento da 1,5 milioni di euro – attualmente la campagna è già al 93% del suo primo obiettivo – per lanciare nuovi prodotti rivolti a segmenti di mercato non ancora esplorati, accelerare il processo di internazionalizzazione ed espandersi sul mercato europeo, investendo principalmente nelle seguenti aree: sales team, marketing, ricerca e sviluppo.

Dunque, questo primo step, raggiunto durante le primissime ore dal lancio della campagna di crowdfunding su Mamacrowd, rappresenta per Akuis un gradino di svolta per investire i fondi raccolti sul mercato, portando una nuova famiglia di prodotti, consolidare la presenza in paesi come Spagna, Germania, Olanda; ampliare l’offerta in segmenti di mercato ancora poco esplorati come i paesi dell’est Europa (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria) e l’Asia, e ottenere le certificazioni necessarie per il mercato degli Stati Uniti e per il mondo medicale.

“La nostra campagna di crowdfunding è rivolta a tutti gli investitori che credono nel nostro ambizioso progetto, che si colloca in un contesto di mercato in forte espansione. Con un minimo di 250€ è già possibile diventare soci Akuis”, aggiunge Mattiarmando Chiavegato, cfo & co-founder di Akuis e continua: “Secondo Industry Stats Report la dimensione del settore home fitness a livello globale arriverà a valere 23 miliardi di dollari nel 2025 e non vogliamo perdere l’occasione di far parte di questa partita, introducendo importanti novità ed esplorando nuovi segmenti di mercato”.

