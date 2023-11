Alessandro Benetton lancia 2100 Ventures: 30 milioni di euro per far crescere le startup italiane

ha svelato, nuova iniziativa dedicata a startup e giovani founder italiani ed europei. 2100 Ventures nasce dall’incontro tra lo stesso Benetton e tre giovani professionisti con esperienza nel settore finanziario e del venture capital internazionale:

Il team può contare inoltre sul supporto di advisor come il business angel Luca Ascani, il general partner di Unruly Capital Stefano Bernardi e il co-fondatore di Scalapay Raffaele Terrone.

L’iniziativa avrà sede a Londra e Milano e avrà una dotazione di capitale prevista di 30 milioni di euro. 2100 Ventures si pone l’obiettivo di rafforzare i legami tra l’ecosistema del venture capital italiano e quello europeo: il team lavorerà per attrarre investimenti esteri nelle startup italiane più promettenti, agevolando al contempo l’accesso dei founder europei al mercato italiano e del Sud Europa.

Le caratteristiche di 2100 Ventures

Per essere rilevanti e flessibili nel supporto ai founder, 2100 Ventures investirà tra i 250 mila e i 750 mila euro per acquisire dall’ 1% al 5% di startup europee in fase early-stage (pre-seed, seed e Series A). 2100 Ventures ha effettuato finora sei investimenti. Tra le startup in portafoglio figurano Jet Hr, una soluzione per l’automatizzazione e semplificazione dei processi di gestione dei dipendenti e delle buste paga per le pmi; Autone, che favorisce la crescita di aziende retail attraverso la gestione e l’ottimizzazione data-driven dell’inventario; BonusX, piattaforma che aiuta le persone ad accedere ai benefici fiscali e sociali grazie alla digitalizzazione dei processi.

“L’ Europa sta per vivere una nuova era d’innovazione industriale”, ha commentato Alessandro Benetton. “Le startup avranno un impatto sempre più importante sul tessuto industriale: che si tratti di creare nuovo valore dai dati, di aiutare le industrie tradizionali a innovarsi digitalmente, o di trovare nuovi modelli nella transizione globale verso un’economia sostenibile. Cerchiamo imprenditori che sognano in grande e che sfidano le difficoltà con ostinato ottimismo. 2100 Ventures nasce per sostenere queste imprese, per aiutare i tanti giovani founder dei vari settori, soprattutto italiani. Vogliamo essere un investitore paneuropeo dal cuore italiano”.

