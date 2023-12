La profezia di Bezos: “In futuro ci saranno 1.000 miliardi di umani che vivranno in enormi stazioni spaziali”

“Un futuro lontano in cui mille miliardi di esseri umani abiteranno il sistema solare, ma in enormi stazioni spaziali”. È questo l’auspicio dirivelato nel corso di un’intervista nel podcast di, conduttore radiofonico, informatico statunitense e ricercatore al MIT di Boston.

Il miliardario fondatore di Amazon e Blue Origin ha dichiarato nel podcast di Lex Fridman che avere una civiltà di 1.000 miliardi di umani porterebbe a 1.000 potenziali Mozart e Einstein. Questa visione era già stata già condivisa da Bezos in un’intervista del 2018 con Mathias Döpfner, ceo della società a capo di Business Insider, Axel Springer.

