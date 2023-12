Dal rebranding alle nuove aperture in Italia e nel mondo: i piani di QC Spa of Wonders per il futuro

Novità in casa QC. La più importante realtà nel settore del benessere e dell’ospitalità alberghiera in occasione del suo tradizionale appuntamento natalizio, ha trasportato – con il suo Christmas Wonder Express – gli ospiti dell’evento in un nuovo percorso pieno di sorprese. La prima?

Realizzata dopo mesi di analisi svolte in collaborazione con Robilant, realtà leader nella brand strategy, l’operazione di rebranding non fa altro che cristallizzare l’essenza, lo storytelling e i valori che guidano da sempre l’azienda, donandole una nuova grammatica visiva. “Questo rebranding ci sembra più coerente con quello che siamo e soprattutto con la visione che abbiamo. Il gruppo si svilupperà nei prossimi 5-10 anni principalmente all’estero e il concetto di ‘terme’, per quanto siano la nostra origine, la nostra storia e in parte ispirazione (ancora oggi ne gestiamo 5 su 12), in inglese non ha alcun significato e, soprattutto, riduceva notevolmente il nostro approccio olistico alla qualità di vita delle persone”, racconta a Forbes Italia Andrea Quadrio Curzio, ceo e founder del gruppo.

QC si espande: le prossime aperture

Con l’obiettivo di continuare a crescere, QC ha già predisposto diverse nuove aperture nei prossimi anni. Partendo già dal 2024. Anno in cui, come ci svela Andrea Quadrio Curzio, la società aprirà a Milano la sua versione di uno smart hotel, il QC Room e raddoppierà la sua presenza a New York, con un edificio dedicato al benessere. Il 2025, invece, sarà l’anno di Salsomaggiore Day Spa, Treviso Stay Spa destination, Pontresina Stay Spa (a Chiasso), e Milano Zona Certosa Stay Spa. Ma non è tutto. Perché QC guarda anche al 2026, con Como Lake Stay Spa, e probabilmente anche Parigi, e la Florida.

Le nuove esperienze

Oltre a essere stato l’anno dell’effettiva ripresa, con una crescita del 35% rispetto al 2022, il 2023 per QC è stato anche un anno importante in termini di ridefinizione del concetto di esperienza. Tema che sta trascinando la società verso nuovi orizzonti. Ne è un esempio la realizzazione – ormai agli sgoccioli – all’interno di QC Bormio Bagni Nuovi del più grande e bel parco termale e di benessere delle Alpi (di circa 20mila mq), in cui si alternano la scoperta di vasche storiche termali, saune panoramiche, stube alpine, letti a infrarossi. Oppure ancora l’apertura, prevista a marzo 2024, della prima sauna su un albero in Italia. E non è finita qui.

Perché se a QC Torino ha aggiunto un capanno romantico caldo “che, come un carillon, compie un moto di rivoluzione su se stesso, dando all’ospite prospettive diverse sul giardino ad una temperatura di 35-40 gradi per il migliore effetto miorilassante”, a QC Garda Villa la società ha anche aggiunto delle sale relax calde, ma soprattutto evoluto la vasca cinema e temporale, che nel centro Milano ha avuto un successo mondiale (nel 2023 il 65% degli ospiti erano stranieri)”. “Tante altre iniziative – conclude Andrea Quadrio Curzio – sono continuamente in realizzazione in tutti i centri, perché la nostra missione è proprio quella di realizzare esperienze di benessere che migliorano la qualità di vita delle persone sia sul piano biologico, che psichico-emotivo, che sociale”.

