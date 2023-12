La tennista Iga Świątek è l’atleta donna più pagata al mondo nel 2023. Ecco tutte le altre nella classifica Forbes

Conin pensione emessa da parte per un anno a causa degli infortuni e poi del parto, la lista delle atlete più pagate al mondo ha una nuova: la 22enne stella del tennis polacca, che ha fatto circadi dollari nel 2023 (al lordo delle tasse e delle commissioni degli agenti).

Da quando Forbes ha introdotto la classifica nel 2008, Maria Sharapova è l’unica altra donna oltre Williams e Osaka ad aver rivendicato la corona, regnando per otto anni consecutivi fino a quando la Williams è subentrata nel 2016.

Iga Świątek: un anno di record

L’anno mostruoso di Świątek ha incluso il titolo di singolare femminile agli Open di Francia, oltre a quattro nuovi accordi di sponsorizzazione, ma non è nemmeno una coincidenza che lei, come Osaka, Williams e Sharapova prima di lei, giochi a tennis. Dodici delle 20 atlete più pagate al mondo, e nove delle prime 10, provengono da questo sport, che offre premi in denaro considerevoli e ampie opportunità di marketing per le atlete.

Golf e calcio hanno ciascuno due atleti rappresentati nella top 20 di quest’anno, mentre badminton, basket, ginnastica e sci freestyle completano la lista con un atleta a testa.

Le 20 atlete più pagate hanno guadagnato 226 milioni di dollari

Insieme, le 20 donne con i guadagni più alti hanno guadagnato circa 226 milioni di dollari nel 2023. Si tratta di un calo del 13% rispetto ai 258 milioni di dollari del 2022, ma il calo può essere attribuito quasi interamente alla perdita di Williams (che ha guadagnato 41,3 milioni di dollari nella lista dello scorso anno) e il crollo di Osaka a 15 milioni di dollari (da 51,1 milioni di dollari nel 2022) durante il suo lungo stop.

Ci sono molte ragioni per guardare alla classifica 2023 con ottimismo. La media per i primi 20 è ora di 8,5 milioni di dollari, rispetto ai 7,3 milioni di dollari dell’anno scorso, e 16 dei 20 membri della lista hanno meno di 30 anni, suggerendo che potrebbero avere un potenziale di guadagno maggiore. Ci sono anche otto atleti che superano i 10 milioni di dollari, eguagliando il record dello scorso anno e raddoppiando il numero rispetto al 2021.

Gli sport femminili continuano a prosperare

Nel complesso, gli sport femminili hanno continuato a prosperare quest’anno, con la National Women’s Soccer League e il calcio internazionale che hanno registrato nuovi record di presenze, la WNBA che ha annunciato la sua prima squadra di espansione dal 2008 e l’LPGA Tour che ha promesso di spingere il suo montepremi totale oltre i 118 milioni di dollari rispetto ai circa 70 milioni di dollari del 2021.

Il divario retributivo

Nonostante questo slancio, tuttavia, la retribuzione delle atlete è ancora molto indietro rispetto a quella degli uomini. I primi 20 atleti maschi nella classifica 2023 di Forbes, pubblicata a maggio, hanno totalizzato 1,9 miliardi di dollari – più di otto volte quello che hanno guadagnato le prime 20 donne – e da lì in poi la differenza diventa ancora più netta. Secondo Spotrac, durante la stagione 2023/24, 60 giocatori NBA guadagneranno più di Świątek solo con il loro stipendio da giocatore.

Storicamente, il tennis ha avuto un divario retributivo più ristretto rispetto ad altri sport, e il WTA Tour si è impegnato a giugno a pareggiare le borse nei suoi tornei più grandi (i quattro eventi del Grande Slam hanno tutti avuto lo stesso montepremi per uomini e donne dal 2007.) Ma si prevede che la transizione richiederà un decennio, e i giocatori si sono recentemente espressi su altre questioni, tra cui le condizioni di gioco, le operazioni dei tornei e la copertura della maternità.

“Siamo le atlete più pagate, ed è uno sport enorme a livello mondiale, ma allo stesso tempo, il divario retributivo è ancora molto grande”, ha detto Forbes questo autunno Jessica Pegula, membro del WTA Players’ Council e numero 7 nella classifica con 12,5 milioni di dollari, “Parliamo sempre di quanto sia pari negli Slam, ma quelli sono quattro tornei all’anno, non è uguale in molti altri tornei”.

Fondamentalmente, la discrepanza si riduce alle entrate. Ad esempio, il commissario della WNBA Cathy Engelbert ha affermato che la lega cercherà più di 100 milioni di dollari all’anno nel suo prossimo accordo sui diritti dei media, a partire dal 2026. L’NBA, al contrario, guadagna più di 3 miliardi di dollari a stagione dai suoi diritti statunitensi e internazionali e si prevede che raddoppierà quel numero nella prossima tornata di contratti, che inizierebbe nel 2025.

Il ruolo giocato dal marketing

Tuttavia, molte competizioni femminili d’élite, tra cui il torneo di basket NCAA e la Coppa del Mondo femminile FIFA, rinegozieranno i loro accordi di trasmissione nei prossimi anni, offrendo a ciascuna organizzazione l’opportunità tempestiva di tradurre l’entusiasmo attorno al proprio sport in denaro significativo.

Allo stesso tempo, sempre più marchi vedono la possibilità di sponsorizzare campionati e giocatori, e gli atleti si stanno facendo strada verso una maggiore copertura mediatica mainstream, inclusa la docuserie Netflix sul tennis Break Point, che ha visto protagonista Świątek nella sua prima stagione e metterà in evidenza Pegula nella seconda.

“Penso che dobbiamo fare di più nel marketing”, afferma Pegula, sottolineando che quest’anno la WTA ha lanciato una partnership con la società di private equity CVC Capital Partners per il lato commerciale. “È uno sport davvero internazionale, ci sono così tante storie diverse e raggiungiamo così tante persone. Ma stiamo davvero raccontando quelle storie ai fan nel miglior modo possibile? Penso che sia qualcosa che può davvero crescere e cambiare”.

La classifica Forbes delle atlete più pagate del 2023

1. Iga Świątek

tennista

$23.9 milioni

2. Eileen Gu

sciatrice freestyle

$22.1 milioni

3. Coco Gauff

tennista

$21.7 milioni

4. Emma Raducanu

tennista

$15.2 milioni

5. Naomi Osaka

tennista

$15 milioni

6. Aryna Sabalenka

tennista

$14.7 milioni

7. Jessica Pegula

tennista

$12.5 milioni

8. Venus Williams

tennista

$12.2 milioni

9. Elena Rybakina

tennista

$9.5 milioni

10. Leylah Fernandez

tennista

$8.8 milioni

11. Nelly Korda

golfista

$8.2 milioni

11. Megan Rapinoe

ex calciatrice

$8.2 milioni

13. Candace Parker

cestista

$8.1 milioni

14. Alex Morgan

calciatrice

$7.8 milioni

15. Qinwen Zheng

tennista

$7.2 milioni

16. Simone Biles

ginnasta

$7.1 milioni

16. P.V. Sindhu

Giocatrice di badminton

$7.1 milioni

18. Ons Jabeur

tennista

$5.7 milioni

19. Brooke Henderson

golfista

$5.4 milioni

20. Markéta Vondroušová

tennista

$5.2 milioni

