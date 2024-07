Wimbledon, al via l’edizione più ricca di sempre. Sinner cerca la vittoria da 2,7 milioni di sterline

L’edizione più ricca di sempre di Wimbledon ha preso il via. L’edizione 2024, iniziata l’1 luglio e che si concluderà il 14 luglio, ha un montepremi record complessivo di 50 milioni di sterline (circa 64 milioni di dollari), aumentando di quasi il 12 per cento rispetto all’edizione 2023 e raddoppiando rispetto all’edizione di dieci anni fa. I vincitori del singolo maschile e del singolo femminile incasseranno 2,7 milioni di sterline ciascuno, circa il 15 per cento rispetto in più rispetto all’anno precedente. I finalisti porteranno a casa la metà mentre i semifinalisti 715 mila sterline. Anche chi giocherà solo il primo turno non rimarrà a bocca asciutta: a questi giocatori spetteranno 60 mila sterline. Infine, uno sguardo anche ai tornei di doppio maschile e femminile e alle qualificazioni, che hanno avuto una crescita importante a livello di montepremi: rispettivamente sono cresciuti dell’11,9 per cento e del 14,9 per cento rispetto al 2023.

In campo anche Sinner

Uno dei giocatori più attesi di Wimbledon è senza dubbio il numero uno al mondo Jannik Sinner. L’altoatesino, in cima alla classifica ATP dal 10 giugno 2024, vuole rifarsi dopo la sconfitta in semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Oltre a Sinner in campo ci saranno anche tutti gli altri big: il numero 2 del mondo Novak Djokovic, il numero 3 Alcaraz, Medveded e Rublev. Anche Matteo Berrettini parteciperà al torneo, cercando di replicare la storica finale dell’edizione 2021.

Una vittoria del torneo, conquistata nel 2023 da Alcaraz, potrebbe garantire a Sinner un incasso di 2,5 milioni di sterline. Sinner è già uno dei tennisti con i maggiori guadagni: con il successo agli Australian Open di gennaio, l’altoatesino ha messo le mani su un assegno da 1,91 milioni di euro. Nel 2023, Sinner ha vinto quasi 13 milioni e mezzo di euro di premi totali. Come si legge sul sito Atp, l’azzurro nel corso del 2024 ha già guadagnato circa 5,2 milioni di euro. Nel corso della sua carriera ha finora incassato più di 21 milioni di euro.

Ai guadagni sul campo si aggiungono le numerose sponsorizzazioni. Oltre al contratto decennale con Nike da 150 milioni di dollari (15 milioni all’anno), ci sono gli accordi con Gucci, Rolex, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Intesa Sanpaolo, solo per citarne alcuni. Per queste aziende si stima un accordo commerciale pari a 5 milioni di dollari complessivi. Con gli ultimi trionfi, l’altoatesino è ora nelle condizioni di rinegoziare gli accordi commerciali, chiedendo un fisso non inferiore ai 2 milioni per ciascuno degli sponsor e raddoppiando così i proventi. Un’operazione che potrebbe portare il suo fatturato a 40 milioni di dollari.

Il torneo femminile

Per quanto riguarda il torneo femminile gli occhi sono tutta sulla numero uno al mondo Iga Świątek, reduce dal trionfo di Parigi in finale contro la numero 7 sette al mondo, l’azzurra Jasmine Paolini, che parteciperà anche al torneo inglese. Swiatek nel corso del 2024 ha già incassato, per i successi in campo, 6,68 milioni di dollari, portando i suoi incassi totali in carriera a 31,27 milioni di dollari. La polacca l’anno scorso, quando a trionfare fu la ceca Markéta Vondroušová, si fermò ai quarti di finale del torneo sull’erba. Quest’anno a sfidare Świątek ci sarà la numero 2 Coco Gauff, mentre a causa di un infortunio non sarà presente la numero 3 Aryna Sabalenka.

