G. Inglese Metaverse: la celebre sartoria diventa anche digitale

G. Inglese, sartoria fondata dal sarto e stilista Angelo Inglese, ha annunciato un’iniziativa in cui la sua storia ultradecennale si mescola con l’innovazione. Stiamo parlando di G. Inglese Metaverse, un nuovo metaverso in cui il “turismo sartoriale” viene valorizzato da una nuova e unica shopping experience.

Un ambiente tridimensionale, all’interno del quale gli utenti avranno l’opportunità di visitare la bottega di G. Inglese e di interfacciarsi con il digital twin della storica macchina da cucire presente nella realtà.

“Siamo entusiasti e impazienti di lanciare finalmente il G. Inglese Metaverse”, ha dichiarato Angelo Inglese. “Questa innovativa piattaforma digitale incarna i nostri valori legati alla sostenibilità, e ci permette di mettere in luce non solo la nostra bottega ma tutta la comunità di Ginosa, con cui abbiamo un legame profondo, rilanciando il concetto di turismo sartoriale”.

Un metaverso unico nel suo genere

Nato dall’esperienza di Realverso, il metaverso della sostenibilità vincitore del premio nazionale ‘Top of the Pid 2023’, G. Inglese Metaverse è “unico nel suo genere”, come scrive in una nota stampa la sartoria ginosina.

Attiva dal 1955, G. Inglese ha saputo coniugare maestria artigianale con i concetti fondamentali di amore e valorizzazione del territorio, esportando il suo made in Italy al di là dei confini nazionali.

Nel nuovo metaverso, l’utente avrà la possibilità di visitare la bottega valorizzando la sua esperienza di acquisto e cambiando letteralmente la realtà. Gli utenti potranno collaborare e lasciare la propria impronta in entrambi i mondi: un utilizzo della macchina da cucire, ad esempio, si tradurrà in un’attività analoga sulla macchina reale in bottega.

La presentazione di G. Inglese Metaverse è prevista per il 22 dicembre, a Ginosa (Taranto), nel teatro comunale Alcanicés, alla presenza delle istituzioni comunali. Alla fine dell’evento sarà regalata a tutti i partecipanti una cartolina, ciascuna con un codice personale indispensabile per accedere al metaverso con il proprio avatar.

