Questa startup ha raccolto 3,2 milioni di euro per combattere lo spreco alimentare in Europa e in America

continua la sua espansione . L’azienda italiana, nata per migliorare la vita e il benessere delle persone attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, smart e sostenibili, ha concluso un round di finanziamento di. L’obiettivo è quello di potenziare l’innovazione tecnologica dei propri prodotti e affermare dispositivo che aiuta a combattere lo spreco alimentare in Europa, Usa e Canada, considerati mercati strategici per l’azienda.

“Anche quest’anno siamo riusciti a raccogliere un importante round. Per farlo è stata fondamentale la fiducia di investitori strategici, essenziali per supportarci in questo momento di scaling aziendale”, racconta Paolo Ganis, co-fondatore e ceo di Vitesy.

“Siamo davvero soddisfatti del nostro ultimo prodotto Shelfy, sta superando ogni nostra più rosea aspettativa ed è su questo che vogliamo puntare oggi. E non ci fermeremo di certo qui. Vogliamo continuare il percorso intrapreso facendo innovazione e dimostrando che anche in Italia tutto questo è possibile”.

L’affermazione di Vitesy

Fondata nel 2016 da Paolo Ganis, Alessio D’Andrea e Vincenzo Vitiello, Vitesy è riuscita in poco tempo ad affermarsi nel settore del cleantech, con una raccolta complessiva di 10 milioni di euro.

Dopo il successo di tutti i purificatori d’aria, l’azienda ha deciso di effettuare un nuovo passo nel mercato con Shelfy, un purificatore per il frigorifero che riduce la carica batterica e degrada le molecole responsabili della maturazione di frutta e verdura fresca, estendendo la durata della conservazione.

Solo nel 2023, Vitesy ne ha già venduti più di 12mila in 80 paesi nel mondo, raccogliendo oltre 1 milione di euro di preordini attraverso una campagna di crowdfunding lanciata sulle piattaforme Indiegogo e Kickstarter.

Il nuovo round di finanziamento ha visto la partecipazione di Doorway, fintech italiana innovativa operante nel venture capital, che abilita l’investimento diretto in questa asset class da parte di investitori privati e corporate, cui si sono aggiunti anche importanti family offices e business angels.

“Il settore cleantech è un settore in forte sviluppo, con un’attenzione crescente a temi come la qualità dell’aria e la riduzione dello spreco alimentare, sia da parte dei consumatori, che delle aziende”, commenta Antonella Grassigli, ceo e co-founder di Doorway.

“La missione di Doorway è plasmare il futuro sostenendo l’innovazione di imprese che promuovono pratiche sostenibili, generando un impatto tangibile sulla società, l’economia e l’ambiente. Per questo siamo felici di aver affiancato nella raccolta fondi una startup italiana dal grande potenziale come Vitesy, nata in modo intenzionale per rispondere a una sfida ambientale e con eccellenti prospettive di crescita”.

