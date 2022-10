Come questo nuovo device estende la conservazione degli alimenti risolvendo il problema dello spreco alimentare

Ogni anno, solo negli Stati Uniti, vengono sprecati oltre 108 miliardi di libbre di cibo. Le cause principali sono: conservazione impropria, mancanza di visibilità degli alimenti nei frigoriferi, ingredienti inutilizzati, e bisogni alimentari mal valutati.

Con una breve durata di conservazione dei prodotti, le persone non stanno solo sprecando i loro cibo, ma anche il loro tempo e denaro. Una famiglia spreca circa 2mila euro all’anno in cibo, che butta via senza essere consumato. Senza contare che i prezzi di frutta e verdura stanno aumentando sempre di più.