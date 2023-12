La prima manager italiana intervistata al Global Chapter di Harvard

Articolo tratto dal numero di dicembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

“Manager di successo? Preferisco essere considerata una manager di valore”. Alice Carli, executive global brand advisor per lusso e lifestyle di Formia, ha più di 20 anni di esperienza nei settori della moda, del lusso e del lifestyle. Ha lasciato il segno in Kaufmann & Partners, con Samir Sulemanov, Tod’s (gruppo Della Valle), Furla e L’Autre Chose, fra le altre. È stata la prima manager donna italiana a essere intervistata al format Global Chapter di Harvard Business School. I suoi segreti? “Creatività, disciplina ed etica”.

Carli, italo-francese, ha avuto un percorso di formazione e professionale che definisce “dinamico, internazionale e multidisciplinare”. Ha iniziato a viaggiare a due anni e non si è mai fermata alla superficie delle cose. “Ho avuto una formazione internazionale: ho fatto il liceo linguistico, poi all’università ho studiato marketing e gestione d’impresa tra Iulm e Bocconi. Poi il salto, diversi anni dopo, con un corso in digital & innovation disruption a Cambridge e l’mba in strategy ad Harvard”.

Già durante gli anni dell’università aveva chiari i suoi obiettivi professionali. “Durante la formazione ho approfondito i temi in maniera orizzontale e non verticale. Mi sono iscritta all’università e dal giorno due ho iniziato a lavorare. Ero curiosa di vedere come funzionavano le cose sul campo e in più volevo laurearmi e avere già un impiego, per mettere in pratica quanto imparato”. Un percorso che, però, non è stato semplice: “Prima di capire dove sarei cresciuta al meglio a livello professionale ho provato più cose, anche molto diverse. Nel 1999 il marketing in Italia sollevava ancora qualche dubbio, a differenza di quanto accadeva in America”.

A 29 anni Carli è stata una delle più giovani dirigenti d’azienda italiane. “Quando hai nel team persone molto più grandi, all’inizio non è semplice, ma, conquistando ogni giorno la fiducia di persone di età diverse e di 14 nazionalità, creai una squadra totalmente poliedrica, dimostrando che l’inclusività non era poi così lontana”.

Questa voglia di imparare e di adattarsi è anche il suo monito per i giovani che vogliono affacciarsi al mondo moda. “Lavorare in questo settore è molto faticoso e la capacità di adattamento fa la differenza. Non solo: è importante avere voglia di allenarsi. Chi meglio impara, più si adatta. E non può mancare un elemento fondamentale: il fuoco dentro, la passione negli occhi”.

Essere manager per Carli è una combinazione di visione e valori. “Per lavorare nel management è importante pensare fuori dagli schemi, avere dei sogni, il coraggio di rischiare e la capacità di metterli a terra. C’è l’ambizione, che è il motore che ti smuove ogni mattina e ti fa rialzare ogni volta che cadi. Esiste poi un valore difficile da mantenere: rimanere fedeli a se stessi”. Anche il rapporto con il team ha radici profonde: “Ho sempre creato grandi squadre, perché non si costruisce niente da soli. Credo che la differenza venga fatta dalle persone. Talento, leadership, vocazione, coesione e tanta voglia di vincere.”

Se guarda al futuro, Carli vede ancora tanto da fare: “Ho appena finito un addestramento di 24 anni e adesso iniziamo a giocare la partita. Ci sono tanti sogni. Non so ancora dove sarò domani, ma di certo so che cosa non voglio essere: una manager che, pur di vincere, è disposta a tutto”.

