Così Samsung resiste al momento difficile dell’elettronica di consumo

Articolo tratto dal numero di dicembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

“Il rapporto di fiducia con i consumatori per noi è fondamentale. È stato costruito e rinsaldato negli anni rinnovando e non dando mai per scontate le esigenze degli utenti”. A parlare è Paolo Bagnoli, head of mx marketing and retail di Samsung Electronics Italia.

Bagnoli sottolinea che “con i dispositivi mobile, siamo al tempo stesso creatori e fruitori di contenuti che ci permettono di restare connessi, ci stimolano o ci intrattengono. Ci immergiamo nel mondo di un videogame anche mentre siamo in movimento. Stiamo in contatto con i colleghi e al passo con le scadenze anche quando non siamo alla scrivania. Gestiamo in modo pratico e da un unico spazio ogni aspetto della vita, da salute e benessere ad appuntamenti, acquisti, viaggi e tanto altro”.

Ciò che i consumatori cercano, a suo giudizio, sono “dispositivi di cui potersi fidare. Le persone scelgono brand affidabili. Allo stesso tempo, sfide globali come la crisi climatica ci costringono a ripensare il nostro modo di vivere. Abbiamo la responsabilità di contribuire a creare un mondo migliore ora, lavorando al contempo per un futuro più equo e sostenibile”.

Come funziona il vostro post-vendita?

Ascoltiamo gli utenti e rispondiamo tempestivamente alle domande per fornire assistenza tecnica competente. Offriamo un’ampia gamma di servizi di assistenza clienti, tra cui supporto tecnico telefonico, chat online, forum di discussione e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. I consumatori possono fare affidamento su garanzie estese e programmi di riparazioni. La garanzia copre difetti di fabbricazione e problemi hardware, mentre i centri di assistenza autorizzati offrono servizi di riparazione e manutenzione. A certificare il valore del nostro servizio post vendita, lo studio Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2024 dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf) ci ha premiato come Top Servizio per smartphone, notebook e smartwatch. Inoltre, la comunicazione trasparente su aspetti come aggiornamenti software, problemi noti e soluzioni proposte è parte integrante della strategia per assicurare sempre le migliori performance ai nostri device, in un’ottica di miglioramento costante.

Il mercato dell’elettronica di consumo attraversa un periodo non brillante. Voi avete mantenuto le quote di mercato? Quali sono stati i prodotti che hanno trainato i consumi negli ultimi mesi?

Il business mobile ha registrato una redditività solida, trainata dalle vendite di prodotti premium, tra cui i dispositivi pieghevoli, che già al lancio hanno ricevuto apprezzamento da mercato e consumatori. Abbiamo continuato a investire nella produzione di dispositivi pieghevoli come il Galaxy Z Fold5 e il Galaxy Z Flip5, che hanno attirato l’attenzione per il design innovativo e le funzionalità avanzate. Questi prodotti hanno dimostrato che Samsung è in grado di innovare e offrire soluzioni tecniche, anche nel mercato difficile di oggi. Basti pensare al riscontro che abbiamo ottenuto con i preordini dei Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5, che hanno registrato numeri record. A pochi giorni dall’Unpacked del 26 luglio, in Italia le vendite sono quasi raddoppiate rispetto a quelle della generazione precedente, con una crescita complessiva di 1,8 volte. In particolare, le vendite del Galaxy Z Flip5 sono state 2,4 volte maggiori rispetto a quelle del Galaxy Z Flip4, mentre le vendite del Galaxy Z Fold5 hanno superato quelle del Galaxy Z Fold4 di 1,2 volte. Ma non possiamo tralasciare i successi di Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, gli smartphone top di gamma lanciati a febbraio. Solo in Europa, la serie Galaxy S23 ha registrato vendite 1,5 volte superiori alla serie top di gamma precedente.

Anche la clientela business apprezza i modelli pieghevoli?

Nel 2022 i Galaxy della serie Z venduti come dispositivi aziendali sono stati oltre il doppio rispetto al 2021. Tra gennaio e ottobre 2022 le vendite di smartphone pieghevoli Samsung a clienti aziendali sono cresciute del 105% rispetto allo stesso periodo del 2021. Con il passaggio a politiche di lavoro flessibile e da remoto, le aziende si affidano alla tecnologia per massimizzare la produttività secondo modalità nuove. Il formato pieghevole convince in particolar modo il settore dei servizi finanziari, nel quale il 74% di un campione di consulenti giudica importante o cruciale la possibilità di restare connessi utilizzando le app per dispositivi mobili. Gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy sono nati per aprire la strada a nuove modalità di lavoro e per riscoprire la creatività. La crescita degli investimenti riflette la necessità, da parte dei clienti aziendali, di stimolare la produttività delle risorse tramite innovazioni. Questo riguarda soprattutto Galaxy Z Fold5, il dispositivo scelto da tanti professionisti, in particolare manager e imprenditori, per aumentare la produttività in ambito b2b. In primo luogo, assicura maggiore flessibilità e portabilità rispetto ai tradizionali smartphone e tablet. Inoltre offre funzionalità multitasking avanzate grazie allo schermo diviso, che consente di utilizzare più applicazioni in contemporanea, e alla modalità desktop, che trasforma il dispositivo in un computer portatile completo.

Come funziona e a chi è dedicata XCover Pro, con la funzione Walkie Talkie di Microsoft Teams che permette la comunicazione vocale su cloud?

È un dispositivo dedicato alla comunicazione vocale su cloud, progettato per i professionisti che lavorano in ambienti impegnativi, come il settore sanitario, la logistica e la produzione. Consente di comunicare in modo rapido ed efficiente utilizzando la funzione Walkie Talkie di Microsoft Teams. La funzione trasforma il Samsung XCover Pro in un dispositivo di comunicazione push-to-talk basato su cloud, che permette di comunicare in tempo reale senza dover digitare o comporre numeri di telefono. Basta premere un pulsante per parlare e rilasciarlo per ascoltare, proprio come con un walkie-talkie tradizionale. Inoltre, la funzione offre una serie di vantaggi rispetto ai classici walkie-talkie, tra cui la possibilità di comunicare a livello globale tramite internet, la registrazione delle conversazioni e la possibilità di integrarsi con altre applicazioni di produttività, come Office 365. Il Samsung XCover Pro resiste all’acqua e alla polvere, ha una batteria a lunga durata e una fotocamera avanzata per la cattura di immagini e video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .