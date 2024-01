Mark Zuckerberg ha venduto 428 milioni di dollari di azioni Meta e sta finanziando la costruzione di un complesso top secret

Se in molti sotto l’albero di Natale hanno ritrovato maglioni o oggettistica varia, c’è chi, come Mark Zuckerberg, che invece ha aperto un regalo da quasi 500 milioni di dollari. Una bella e ricca ‘tredicesima’ che ha permesso al ceo e fondatore di Meta di arricchire ulteriormente il suo patrimonio, sfruttando così uno degli anni migliori della sua società, almeno dal punto di vista della performance in Borsa. Nel 2023, infatti, Meta è riuscita a guadagnare a Wall Street quasi il 200%, con esattezza il 194,1%. Performance che ha convinto Zuckerberg a vendere, tra il 1 novembre e la fine del 2023, 1,28 milioni di azioni di Meta, per un totale di 428 milioni di dollari, secondo quanto riportato da un documento normativo.

Mark Zuckerberg non vendeva azioni Meta dal 2021

Nel dettaglio, come riportato da Bloomberg, Zuckerberg ha venduto azioni Meta in ogni giorno di negoziazione tra il 1 novembre e la fine dell’anno. In media, ogni vendita ha fruttato 10,4 milioni di dollari. La più proficua è stata quella di giovedì 28 dicembre: pari a 17,1 milioni di dollari. Peraltro, le azioni della società sono ai massimi dal 2021. Ed era proprio dal 2021, con esattezza da novembre, che Zuckerberg non vendeva azioni di Meta.

Il patrimonio

Oltre a detenere ancora una quota pari al 13% della società, Zuckerberg secondo Forbes possiede un patrimonio di 122.9 miliardi di dollari, spinto soprattutto dalla crescita messa a segno proprio nel 2023. L’imprenditore americano è infatti risultato tra coloro che hanno guadagnato di più lo scorso anno, aggiungendo alla sua fortuna oltre 75 miliardi di dollari.

Il bunker top secret

Recentemente, Wired ha rivelato che Zuckerberg avrebbe dato il via libera alla costruzione di un complesso top secret alle Hawaii. Soprannominato Koolau Ranch, secondo i documenti di pianificazione esaminati dal giornale, il complesso includerà un rifugio sotterraneo di oltre 1.500 metri quadrati, avrà le proprie scorte di energia e cibo e, se abbinato ai prezzi di acquisto del terreno, costerà oltre 270 milioni di dollari.

