Da Musk a Zuckerberg: chi sono i 10 miliardari che hanno guadagnato di più nel 2023

Per molti ultra-ricchi, il 2023 è stato un anno ricco di soddisfazioni. Con il rally dei mercati azionari di tutto il mondo, più della metà dei 2.568 miliardari del pianeta sono più ricchi di quanto non fossero a Capodanno: alcuni di loro hanno guadagnato miliardi, un fortunato uomo X , addirittura più di

Naturalmente, ci sono alcuni miliardari più fortunati di altri. Secondo le stime di Forbes, i dieci personaggi che hanno guadagnato di più nel corso dell’anno hanno aggiunto complessivamente 490 miliardi di dollari al loro patrimonio fino al 15 dicembre 2023.

Sette dei dieci sono miliardari del settore tecnologico. Se il 2022 è stato l’anno della resa dei conti per le big tech, il 2023 è stato l’anno del rimbalzo, con il Nasdaq Composite, che ha registrato un balzo del 42%, quasi raddoppiando l’aumento del 23% dell’indice S&P 500.

Le azioni delle “magnifiche sette” – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla e Meta – hanno superato di gran lunga il mercato, contribuendo a spingere i miliardari dietro di loro verso una ricchezza ancora maggiore.

Nessuno come Elon Musk

Nessuno di loro è diventato più ricco quest’anno, in termini di dollari, di Elon Musk (che Forbes classifica come miliardario dell’industria automobilistica perché la maggior parte della sua ricchezza deriva da Tesla).

L’imprenditore ha iniziato il 2023 come seconda persona più ricca del mondo, con un valore stimato di 146,5 miliardi di dollari, dopo aver perso più soldi di chiunque altro nel 2022. Alla fine dell’anno è tornato in vetta, avendo aggiunto più di 108 miliardi di dollari al suo patrimonio netto grazie a una notevole inversione di tendenza delle azioni Tesla.

Solo due dei dieci maggiori guadagni di quest’anno provengono dall’esterno degli Stati Uniti: il magnate indonesiano del petrolchimico e dell’energia Prajogo Pangestu, che ha registrato il più grande guadagno dell’anno in termini percentuali (con oltre il 900%), e lo spagnolo Amancio Ortega, che sta dietro al rivenditore di moda Zara.

I 10 miliardari che hanno guadagnato più

1. Elon Musk

Fonte di ricchezza: Tesla, SpaceX

Patrimonio netto: 254,9 miliardi di dollari (+108,4 miliardi di dollari nel 2023)

Musk ha trascorso il suo primo anno intero alla guida di Twitter, ribattezzato X a luglio, dando fuoco ai suoi investimenti con un tweet controverso alla volta. Eppure, il miliardarioè riuscito a diventare più ricco di chiunque altro al mondo negli ultimi 12 mesi, grazie soprattutto a due delle sue altre imprese.

Le azioni della sua casa automobilistica elettrica Tesla, che ha iniziato a consegnare i Cybertrucks il mese scorso, sono aumentate di oltre il 100%.

E la sua azienda di razzi SpaceX, che ha effettuato più di 90 lanci di successo quest’anno, è salita alle stelle fino a raggiungere una valutazione di 150 miliardi di dollari a luglio, e ora si dice che stia per vendere azioni a una valutazione di 180 miliardi di dollari.

2. Mark Zuckerberg

Fonte di ricchezza: Facebook

Patrimonio netto: 118,6 miliardi di dollari (+74,8 miliardi di dollari)

Dopo un 2022 particolarmente difficile – con il crollo del prezzo delle azioni, il crollo dei profitti e i licenziamenti significativi del quarto trimestre – Zuckerberg è tornato a ruggire, aggiungendo circa 75 miliardi di dollari di ricchezza, mentre gli azionisti hanno applaudito il suo “anno di efficienza”. Le azioni della società madre di Facebook, Meta, sono cresciute del 178% fino al 15 dicembre, raggiungendo il loro miglior anno di sempre.

3. Jeff Bezos

Fonte di ricchezza: Amazon

Patrimonio netto: 172,3 miliardi di dollari (+65 miliardi di dollari)

Bezos ha regalato azioni per un valore di 700 milioni di dollari, principalmente per combattere i senzatetto e il cambiamento climatico, e ha promesso 100 milioni di dollari per i soccorsi contro gli incendi a Maui, dove ha una casa.

L’imprenditore può permettersi questi e altri regali: le azioni di Amazon sono aumentate del 79% nel 2023, dando a Bezos – che quest’anno ha anche preso possesso di un nuovo super yacht e si è fidanzato con l’ex conduttrice televisiva Lauren Sanchez – 65 miliardi di dollari di nuove ragioni.

4. Prajogo Pangestu

Fonte di ricchezza: Diversificato

Patrimonio netto: 52,8 miliardi di dollari (+47,9 miliardi di dollari)

Il magnate indonesiano ha accumulato una fortuna nel settore del legname e del petrolchimico. A marzo ha quotato in borsa un’attività di estrazione del carbone e, a ottobre, ha quotato alla Borsa indonesiana una società di energia rinnovabile che possiede il più grande produttore geotermico del Paese. Da allora le azioni sono balzate di oltre l’800%.

5. Larry Page

Fonte di ricchezza: Google

Patrimonio netto: 111,7 miliardi di dollari (+34,4 miliardi di dollari)

Le azioni di Alphabet, società madre di Google, sono aumentate del 50% quest’anno, in attesa del software Gemini Ai che il gigante tecnologico realizzerà nel 2024. Alphabet, che Page ha fondato insieme a Sergey Brin nel 1998, ha lanciato a marzo il chatbot di intelligenza artificiale Bard.

6. Amancio Ortega

Fonte di ricchezza: Zara

Patrimonio netto: 97,4 miliardi di dollari (+33,2 miliardi di dollari)

Le azioni della Inditex, la società spagnola del pioniere del fast-fashion quotata a Madrid e nota per i suoi negozi Zara, sono aumentate del 57% nel 2023, raggiungendo livelli record, grazie alla forte domanda e agli utili record. Una buona notizia per Ortega, che possiede circa il 60% della società e siede nel consiglio di amministrazione insieme alla figlia Marta Ortega Perez, che dal 2022 è presidente non esecutivo.

7. Sergey Brin

Fonte di ricchezza: Google

Patrimonio netto: 107,3 miliardi di dollari (+33 miliardi di dollari)

Brin, che insieme a Page si è ritirato dalle attività quotidiane di Google nel 2019, è tornato in azienda nel 2023 con il ruolo più attivo degli ultimi anni, occupandosi delle attività di intelligenza artificiale dell’azienda.

8. Steve Ballmer

Fonte di ricchezza: Microsoft

Patrimonio netto: 110,9 miliardi di dollari (+32,4 miliardi di dollari)

È stato un anno positivo per i due principali investimenti di Ballmer, la squadra Nba dei Los Angeles Clippers – che vale il 19% in più rispetto a un anno fa – e Microsoft – di cui l’imprenditore, che è stato amministratore delegato dal 2000 al 2014, rimane azionista. Il titolo è salito del 55%, soprattutto grazie al lucroso investimento da 10 miliardi di dollari di Microsoft nello sviluppatore di Chat Gpt OpenAi.

9. Larry Ellison

Fonte di ricchezza: Oracle

Patrimonio netto: 133,2 miliardi di dollari (+30,8 miliardi)

La domanda di servizi per i data center, guidata dall’intelligenza artificiale, ha contribuito a far salire le azioni di Oracle, il gigante del software che Ellison ha co-fondato nel 1977, del +26% quest’anno. Questo ha reso l’imprenditore, che è il responsabile tecnologico di Oracle, più ricco di 30 miliardi di dollari, anche dopo un recente crollo.

10. Jensen Huang

Fonte di ricchezza: Nvidia

Patrimonio netto: 43,6 miliardi di dollari (+29,8 miliardi di dollari)

Nessuno incarna il boom dell’intelligenza artificiale meglio di Huang, cofondatore e ceo di Nvidia, che progetta il maggior numero di chip utilizzati per i sistemi di Ai. Le azioni sono salite di oltre il 230% nel 2023, portando la capitalizzazione di mercato di Nvidia a 1,2 trilioni di dollari e facendo di Huang, nato a Taiwan e con il logo dell’azienda tatuato sul braccio, uno dei 20 americani più ricchi.

