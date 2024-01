Volkswagen integra ChatGpt nelle sue nuove auto. E abbassa i prezzi dell’elettrico per competere con Tesla

Volkswagen sarà il primo produttore di automobili a offrire ChatGpt come funzionalità standard a partire dal secondo trimestre del 2024 su molte vetture. Il chatbot sarà presente nei modelli: ID.703, ID.4, ID.5, ID.3, il nuovo Tiguan e la nuova Passat, oltre che nella nuova Golf04. Abilitata da Cerence Chat Pro, “l’integrazione di ChatGpt nel backend dell’assistente vocale Volkswagen”, si legge nella nota dell’azienda tedesca, “offre molteplici nuove capacità che vanno oltre il controllo vocale precedente.

ChatGpt nella auto Volkswagen

Ad esempio, l’assistente vocale IDA può essere utilizzato per controllare l’infotainment, la navigazione e il condizionatore d’aria, o per rispondere a domande di conoscenza generale. In futuro, l’IA potrà essere utile durante un viaggio in auto per arricchire le conversazioni, risolvere dubbi, interagire in un linguaggio intuitivo, ricevere informazioni specifiche del veicolo e molto altro, tutto senza usare le mani”.

L’assistente vocale si attiva dicendo “Ciao IDA” o premendo il pulsante sul volante. Se la richiesta dell’utente non può essere soddisfatta dal sistema Volkswagen, verrà inoltrata all’IA e la voce di Volkswagen risponderà. Secondo quanto si legge sul sito di Volkswagen, ChatGpt non ottiene accesso a nessun dato del veicolo; domande e risposte vengono cancellate immediatamente per garantire il massimo livello di protezione dei dati.

Il calo dei prezzi

L’introduzione di ChatGpt nei nuovi veicoli Volkswagen arriva dopo l’annuncio della società tedesca di una riduzione dei prezzi dei suoi veicoli elettrici in Europa. Volkswagen aveva dichiarato che non avrebbe partecipato a una guerra dei prezzi con Tesla, ora invece, con l’arrivo del nuovo anno e delle restrizioni più severe sugli incentivi governativi per i veicoli elettrici, secondo quanto riportato da Automotive News Europe, VW sta riducendo i prezzi della linea ID in Francia, Belgio, Germania, Norvegia e altri paesi. “Abbiamo una chiara strategia di pricing e ci concentriamo sulla affidabilità. Abbiamo fiducia nella forza dei nostri prodotti e marchi”, aveva dichiarato il ceo Oliver Blume in relazione alla scelta di non rivedere i prezzi dei veicoli elettrici. Ora, la situazione è cambiata. L’ID5 è ora disponibile in Francia per poco più di €50.000 in un nuovo allestimento “ID”, più di 8.000 euro in meno rispetto al lancio. In Norvegia, VW ha apportato tagli più significativi al prezzo dell’ID3 per rimanere competitiva in un mercato in cui l’82% delle vendite è costituito da veicoli elettrici, con il 20% di quelle vendite rappresentato da Tesla nel 2023. Anche in Belgio e Svezia il prezzo dei veicoli è stato ribassato. Electrek ha anche riportato che VW ha rinviato per il maggio 2026 il progetto di lanciare la sua ID2, un veicolo elettrico accessibile a 27.000 dollari (25.000 euro). Nel 2024, l’Europa auspica che il 22% della quota di mercato sia costituito da veicoli elettrici a batteria, rispetto al 18% nel 2023. Entro il 2030, questa percentuale dovrebbe salire all’80%, per poi arrivare al 100% entro il 2035.

