Forbes di gennaio in edicola con l’allegato Small Giants

Forbes di gennaio 2024 è in edicola con l’allegato gratuito Forbes Small Giants, il magazine dedicato alle pmi. La cover story a Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, che, in un contesto complesso e in continua evoluzione come quello del mondo delle telecomunicazioni, ha lavorato per tracciare nuove strade.

Approfondimenti, interviste e classifiche

Tra le varie classifiche presenti su Forbes, la lista dei piloti di Formula 1 più pagati e quella delle 100 donne più potenti del mondo, nella quale la premier Meloni risulta essere al quarto posto. Tra gli approfondimenti, invece, il giornalista Tommaso Carboni analizza questo mese il settore della carne coltivata e i problemi dopo che l’Italia, però, ha scelto di vietarne la produzione e la circolazione.

Diverse anche le interviste come quella a Peter Rosatti, ceo di Rubner, azienda altoatesina che progetta e realizza opere green in tutto il mondo, dai mercati del pesce agli stadi in Canada e Australia. Il viaggio di Small Giants questo mese fa tappa nelle valli del Bresciano, nel distretto dei metalli, uno dei primi dieci in Italia per crescita e redditività.

L’allegato Small Giants

Allegato a Forbes il magazine Small Giants dedicato ai piccoli grandi giganti del nostro paese e alle startup questo mese con un’intervista esclusiva all’argentino Bruno Cerella, star del basket che quasi al termine della sua carriera sportiva, ritrova una vocazione di famiglia: l’edilizia. In copertina Andrea Delfini, ceo di Blastness.

