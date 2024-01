Anche due italiane tra le donne over 50 più influenti dell’area Emea secondo Forbes

Nella nuova 50 Over 50 Emea per il 2024 di Forbes ci sono i n0mi di due donne italiane: Francesca Bellettini e Simonetta Di Pippo. La prima, 53 anni, è deputy ceo del gruppo Kering mentre Di Pippo, 64, è un’astrofisica che ha co-fondato l’organizzazione no-profit Women in Aerospace Europe. Ma andiamo con ordine.

Da tre anni, Forbes presenta le più influenti 50 donne over 50 che, in veste di leader politiche e aziendali, manager, scienziate e donne d’affari stanno avendo successo in Europa, Medio Oriente e Africa in settori quali la medicina, la politica, la moda e il cinema, solo per citarne qualcuno.

Quest’anno, in particolare, le figure femminili sono ceo, operatrici umanitarie, personaggi di spicco della scienza e dell’arte.

Le due italiane nella classifica:

Francesca Bellettini, 53, deputy ceo del gruppo Kering (Francia)

Nel 2016 ha portato il fatturato della griffe francese Saint Laurent, di cui è stata ceo per 10 anni, a quota 1,22 miliardi di euro (+25,3%). E tutto questo senza nemmeno parlare il francese.

Bellettini ha studiato business administration presso la Bocconi di Milano, e subito dopo si trasferisce per cinque mesi a Chicago come exchange student. Lavora poi da Goldman Sachs a New York, in seguito a Londra. Presso la banca d’affari Deutsche Morgan Grenfell conosce Patrizio Bertelli, ceo di Prada, che nel 1999 le offre un posto di lavoro nella divisione “sviluppo del business” del gruppo. Entra invece in Kering nel 2003: prima in Helmut Lang, poi in Gucci e Bottega Veneta. A luglio 2013 diventa amministratore delegato di Saint Laurent.

A luglio 2023 Belletini è stata promossa a vice amministratore delegato, pur rimanendo amministratore delegato di Saint Laurent.

Simonetta Di Pippo, 64, astrofisica e co-founder di Women in Aerospace Europe (Italia)

Entra per la prima volta all’Agenzia Spaziale Italiana nel 1986. Oltre a essere una delle più importanti sostenitrici delle donne che lavorano nello spazio, Di Pippo è stata direttrice del volo umano presso ESA (Agenzia Spaziale Europea) da maggio 2008 a marzo 2011, quando è diventata consigliere speciale del direttore generale dell’ESA.

Ha inoltre co-fondato Women in Aerospace Europe, un’organizzazione no-profit dedicata ad avvicinare le donne in ruoli di leadership. Di Pippo ha poi continuato a dirigere l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli studi sullo spazio extra-atmosferico dal 2014 al 2022, e nel 2023 è entrato a far parte del comitato scientifico di Criptalia, l’organizzazione che costruisce lo spazioporto italiano di Grottaglie.

Nel 2006 le fu conferito dall’allora Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, il titolo di “Cavaliere Ufficiale al Merito” per l’impegno dimostrato nello sviluppo di ricerche scientifiche, tecnologie e applicazioni spaziali.

Le altre donne della classifica: Fred Vargas e Laurence des Cars

Tra gli altri volti nomi della classifica spicca poi quello di Frédérique Audoin-Rouzeau, 66 anni, il cui nome potrebbe forse non dire molto perché è meglio conosciuta con il suo pseudonimo, Fred Vargas, che usa per la sua scrittura di narrativa.

Ha iniziato a scrivere romanzi polizieschi ai 35 anni mentre lavorava ancora come co-direttrice di un sito archeologico (è infatti anche archeozoologo) e dopo aver portato a termine un importante progetto sull’epidemiologia della peste nera nel 2006, nel 2009 è diventata la prima autrice a ricevere un premio l’International Gold Dagger Award per tre romanzi consecutivi.

C’è poi Laurence des Cars, 57, direttrice del Museo Louvre dal 2021 e prima prima donna a ricoprire questa carica nei 228 anni di storia del museo. In precedenza è stata direttrice del Museo d’Orsay e direttrice del famoso Museo dell’Orangerie.

Anche moda e cinema: Stella McCartney e Maggie Smith

E Stella McCartney, 52, è founder nel 2001 del marchio di moda che porta il suo nome. Ha disegnato l’abito per il ricevimento di nozze di Meghan Markle nel 2018 e nello stesso anno ha collaborato con le Nazioni Unite su una carta della moda sostenibile.

Nel 2019, McCartney ha concluso un accordo di investimento con Lvmh per espandere il suo marchio, pur mantenendo una quota di maggioranza. Nel 2023, il re Carlo ha conferito a McCartney il titolo di Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Infine dobbiamo menzionare l’attrice inglese 89enne Maggie Smith, che ha recitato in più di 100 film, serie tv e produzioni teatrali. La sua interpretazione più famosa? Quella di Minerva McGonagall nella serie di Harry Potter, ma anche nella serie Downton Abbey. Di recente, Smith è stata scelta dal marchio Loewe per la campagna di pre-collezione 2024.

