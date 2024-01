Retromarcia di Hertz: in vendita oltre 20.000 auto elettriche

La domanda di auto elettriche sta calando? Alcuni segnali vanno in questa direzione. La società di noleggio Hertz ha messo in vendita circa 20.000 veicoli elettrici della sua flotta statunitense (inclusi quelli di Tesla). La decisione è arrivata circa due anni dopo l’accordo con Tesla per mettere a noleggio 100.000 auto della società di Elon Musk.

Aspetti principali

Hertz, spiega Reuters, opterà invece per veicoli a benzina .

. Secondo quanto dichiarato dalla società di noleggio, tra le ragioni ci sarebbero costi più elevati legati a collisioni e danni per i veicoli elettrici.

Hertz aveva previsto di convertire i l 25% della sua flotta in veicoli elettrici entro la fine del 2024.

in veicoli elettrici entro la fine del 2024. L’azienda, secondo quanto riportato, ha persino limitato la coppia e la velocità sui veicoli elettrici e li ha offerti agli utenti esperti sulla piattaforma per renderli più facili da guidare dopo che alcuni utenti avevano avuto collisioni frontali.

Hertz prevede anche circa 245 milioni di dollari di spese legate al deprezzamento dalla vendita di veicoli elettrici nel quarto trimestre del 2023.

di spese legate al deprezzamento dalla vendita di veicoli elettrici nel quarto trimestre del 2023. Hertz in ogni caso intende continuare a offrire una gamma di veicoli elettrificati e “mantenere l’obiettivo di elettrificare il 70-90 percento della flotta di noleggio in Europa entro il 2030”.

Gli altri ridimensionamenti

La decisione di Hertz è solo parte di un ridimensionamento dei piani di produzione dell’elettrico che ha intrapreso anche General Motors e Ford. Come riportato da Reuters, l’analista di Morgan Stanley Adam Jonas ha dichiarato che la mossa di Hertz è un altro segno che le aspettative sui veicoli elettrici devono essere “riviste al ribasso”. Se i consumatori apprezzano l’esperienza di guida e i risparmi di carburante (per miglio) di un veicolo elettrico, ha detto Jonas, ci sono altri “costi nascosti legati alla proprietà di un veicolo elettrico”. Come per esempio, si legge su una nota di Hertz, “le spese legate a collisioni e danni, principalmente associate ai veicoli elettrici, che sono rimaste alte nel trimestre”.

