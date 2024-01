Per la nuova collezione presentata a Casa Cipriani il marchio Paul & Shark immagina le atmosfere di un club esclusivo

Il filo conduttore è l’italianità : un valore imprescindibile per il marchio italiano Paul & Shark . Questa volta racconta lo stile di vita italiano da un luogo esclusivo come Casa Cipriani che affonda le sue origini nell’Italia degli anni ‘30 con l’Harry’s Bar di Venezia e che, esportando un pezzo di Italia a New York in lower Manhattan, approda infine nel centro di Milano.

Il Club Riviera Paul & Shark

Tutto questo è il Club Riviera Paul & Shark che si traduce nella collezione autunno-inverno 2024. Una collezione eclettica che propone capi da indossare per ricordare l’estate: giacche in seta, camicie in lino pesante, T-shirt in cotone ricercato e declinate in nuance autunnali.

Non a caso, la palette di colori della collezione spazia dal beige ai vari toni naturali del foliage autunnale senza dimenticare le nuance più classiche del bianco e dell’iconico blu Paul & Shark.

Le atmosfere di un club d’élite che sa di mare d’autunno svelano un viaggio fatto di emozioni, ricordi e sensazioni. Ritrovarsi attorno a un tavolo sorseggiando un drink, davanti al camino per una partita a scacchi. Ritrovare gli amici sprofondando fra divani eleganti dai velluti ricercati e, perché no, ritrovando quel libro letto in spiaggia, fra chiacchiere e un po’ di nostalgia dell’estate italiana e dei suoi tramonti.

Le atmosfere di un club esclusivo

La presentazione in anteprima alla stampa internazionale si è svolta durante la settimana della moda milanese di gennaio con un evento riservato in cui il brand italiano ha aperto le porte di Casa Cipriani trasformatasi nel Club Riviera Paul & Shark a modelli, talent e ospiti internazionali d’eccezione che hanno indossato e potuto raccontare visivamente tutta la filosofia della collezione Riviera, tra giochi da tavolo senza tempo e cocktail, nell’atmosfera rilassata e sofisticata di un club privato.

L’amore per la Riviera e la convivialità italiana