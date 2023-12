Dal mare alle montagne tutto si veste di squali: l’outdoor sostenibile di Paul & Shark

Piccoli squali in alta quota? Si, proprio così. Un simbolo di una filosofia di vita, di uno stile sostenibile legato non solo al mare ma a tutto ciò che vuol dire vita all’aria aperta e allo sport outdoor. L’amore per la bellezza della vita en plein air come il rispetto del pianeta fanno parte da sempre del lifestyle Paul & Shark che si traduce in cura e realizzazione sostenibile di ogni capo.

Da questo concetto di lifestyle all’aria aperta è nato il progetto “Paul & Shark takes Cortina” con cui il marchio italiano consolida la propria presenza nella località sciistica nel cuore delle Dolomiti, che si avvicina a essere protagonista dei giochi Olimpici 2026. Dunque per l’intera stagione invernale 2023-24 Cortina si vestirà di squali un po’ ovunque: dal rifugio Scoiattoli ai 400 atleti dello storico sci club, con cui il brand italiano ha siglato una partnership annuale.

L’universo outdoor

Questo concept creativo è nato dalla volontà di raccontare la vocazione di brand outdoor a tutto tondo in una città come Cortina, dove Paul & Shark ha il suo store in Corso Italia, fin dal 2000. Pertanto lo chalet Scoiattoli, e più in generale tutta la città, si sono trasformati nel vivace palcoscenico per questo storytelling, trasformandosi in un micromondo firmato dal noto brand. Un racconto e un viaggio immersi nel candore delle montagne innevate, ma anche nel relax di un caldo e accogliente rifugio in legno. Un modo per vivere un‘esperienza di stile e raffinatezza, senza mai dimenticare le prestazioni tecniche e la vita nella natura: dal mare alla montagna.

Un rifugio in vetta in cui trionfa lo stile dello squalo

Quintessenza del progetto “Paul & Shark takes Cortina” è proprio lo storico rifugio Scoiattoli, con travi a vista, tavoli in legno e una terrazza panoramica sulle cime Cinque Torri. Questo chalet diviene il luogo perfetto in cui concedersi una sosta dal freddo, immergendosi nel mondo Paul & Shark fra atmosfere eleganti e coccole gastronomiche in cui la mise en place è firmata dal brand: anche in tavola protagonisti indiscussi sono gli squali bianchi e oro insieme all’iconico blu, che rendono unici e originali sottobicchieri, tovagliette e tovaglioli, oltre a morbidi cuscini e coperte.

Tutto racconta i codici del marchio anche all’esterno dello chalet dove svetta una suggestiva installazione a forma di maschera da sci gigante, rigorosamente blu Paul & Shark con gli squali bianchi posizionata sulla terrazza panoramica dello chalet da cui poter ammirare il tramonto sulle Dolomiti, vicino al piccolo bar ricoperto da un effetto ghiaccio.

Respirare “l’outdor elegance” con un grande evento

Nulla si lascia al caso, dunque nella serata inaugurale, lo squalo Paul & Shark raggiunge anche la più alta delle Cinque Torri attraverso un’esclusiva proiezione visibile dal dehor del rifugio. “Paul & Shark takes Cortina” farà il suo debutto ufficiale il 7 di dicembre con una experience digital di 10 talents, una festa après-ski in quota e un evento in store a Cortina.

Il progetto con il rifugio Scoiattoli incarna i valori di eleganza e ricercatezza caratteristici di Paul & Shark, ma rappresenta anche il sodalizio con lo Sci Club di Cortina e le elevate performance dei capi Paul & Shark. Caschi in collaborazione con Atomic, maschere e felpe si vestono di squali e accompagnano gli atleti per tutta la stagione invernale 2023-24, portando sulle piste da sci l’iconico simbolo di Paul & Shark, nato dalla passione per l’acqua che ispira il brand.

