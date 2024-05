Paul & Shark vola a Formentera: al via la collaborazione estiva con Juvia

Da oggi Juvia by Paul & Shark è il nuovo place to be dell’estate a Formentera. Il noto brand italiano di abbigliamento di lusso, caratterizzato da una profonda connessione con il mare, ha scelto uno dei locali più celebri della isla per una personalizzazione che animerà i mesi estivi nel segno della moda e della sostenibilità.

Un’oasi di pace a Formentera

In continuità con il percorso di customizzazione iniziato nell’estate del 2023, per Paul & Shark prende forma una nuova collaborazione. Lo scenario è quello di Formentera, più precisamente il cuore di Es Pujol. Luogo magico dalle acque cristalline, ricorda un’oasi di pace dove connettersi in modo profondo con l’ambiente incontaminato di un’isola ricca di biodiversità.

Qui si trova Juvia, elegante ristorante nato dalla mente creativa e imprenditoriale di soci italiani, da decenni attivi nel mondo della ristorazione e volenterosi di creare un’impresa capace di supportare l’economia locale. Progetto di vita, qui il tempo sembra sospeso. Le ore rallentano e i pasti sono scanditi dal rumore delle onde che si infrangono sulla spiaggia, insieme ai riflessi di luce che cambiano colore e angolazione durante la giornata.

Il suono delle cicale e l’aria salmastra completano l’ambientazione paradisiaca e diventano lo sfondo ideale per Juvia by Paul & Shark, che apre ufficialmente le porte il 27 maggio 2024, per restare attivo tutta la stagione estiva.

La personalizzazione di Juvia by Paul & Shark

Il brand di abbigliamento italiano ha personalizzato l’ambiente di Juvia, che prende ispirazione dalla storia e dall’identità di Formentera.

Tra il legno chiaro dell’arredo, spiccano le tonalità di azzurro e blu tenue dei complementi di Paul & Shark, di cui la maggior parte è realizzata con materiali di recupero, seguendo il filone dell’upcycling, di primaria importanza per il brand. Mise en place, sedute, cuscini in cotone e bandiera di ingresso portano impresso il logo di Paul & Shark.

Gli ospiti sono accolti dall’ora di pranzo fino alla cena con un menu mediterraneo che abbraccia ricette italiane e spagnole. Un chiringuito esterno permette di ordinare un cocktail e di godersi i tramonti più spettacolari dell’isola.

Le attività di Paul & Shark per l’estate 2024

Ad animare Juvia saranno numerose attività che si susseguiranno per tutta la stagione, che coinvolgeranno gli amici del brand, numerosi talent e stampa internazionale. Ma non finisce qui. La personalizzazione sarà affiancata a progetti di supporto al territorio, che vedranno Paul & Shark collaborare con l’associazione Vellmarì. Un ente locale che da più di 30 anni lavora per tutelare la posidonia, elemento fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente marino. Nei mesi estivi, il brand sarà attivo con la piantumazione di 700 esemplari di questa pianta sottomarina. A conferma della stretta relazione con l’ambiente e il mare, importanti tesori da preservare.

