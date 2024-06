Paul & Shark porta l’atmosfera di Capri nel cuore di Milano

In occasione della Milano Fashion Week Men’s Primavera/Estate 2025, Paul & Shark ha presentato la collezione Riviera Capri SS25, un nuovo drop del racconto Riviera che per questa stagione abbraccia i colori, le stampe e le vibrazioni dell’isola più apprezzata del Golfo di Napoli.

Per l’occasione, Terrazza Duomo si è trasformata in uno spaccato di Capri, rievocando i colori e i sapori tipici dell’isola in un’atmosfera rilassata: maioliche bianche e azzurre, componenti con texture a righe blu, fantasie e alberi carichi di limoni hanno permesso di ricreare un quadro pittoresco in cui i protagonisti erano i modelli con i capi della collezione.

Riviera Capri PE25 by Paul & Shark

Riviera Capri PE25 si distingue per uno stile minimal chic, con una grande attenzione per i materiali, i dettagli e i colori. Costumi in tessuto stampato ultralight ad asciugatura rapida si abbinano a polo in seta e morbide camicie in lino colorato.

All’interno dello collezione spicca la stampa realizzata con Liberty of London, un fermo immagine di Capri, in cui l’isola viene raffigurata con le sue stradine tortuose, le bouganville fiorite, gli edifici storici e le piccole barche dei pescatori locali. I dettagli sono nitidi, come dipinti realizzati con pennellate di luce e ombra, che catturano l’essenza stessa dell’isola.

Riviera Capri PE25 by Paul & Shark è il proseguimento di un viaggio iniziato l’anno scorso alla scoperta delle più affascinanti coste Mediterranee. Un percorso in cui il protagonista è il mood Riviera che, di anno in anno, si

rinnova avvicinandosi a nuove iconiche località costiere. Un omaggio all’estate, alle bellezze naturali marittime, ai sapori e ai colori di queste rinomate cittadine di vacanza.

