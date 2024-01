Apple sconta l’iPhone in Cina per contrastare il calo delle vendite

A Cupertino ricordano ancora la sfuriata di Steve Jobs quando fu informato dell’iniziativa di una sede Apple europea, che aveva deciso di praticare sconti per i giornalisti e gli art director che acquistavano un prodotto. Per Jobs, ogni centesimo di sconto poteva scalfire l’immagine di un’azienda che ha nel dna lo slogan ‘Be different’. Ma i tempi cambiano e oggi i media internazionali, a partire da Reuters, raccontano di una rarissima operazione di sconto praticata sull’iPhone 15 nel mercato cinese.

Lo sconto è di circa 70 dollari, ovvero 500 yuan (ma su alcune piattaforme cinesi di shopping lo sconto arriva fino al 16%), e riguarda il più grande mercato al mondo, dove un diktat governativo ha già impedito ai funzionari statali di possedere un iPhone e di portare in ufficio un dispositivo concepito in California, anche se poi l’assemblaggio avviene in Asia a opera del gigante taiwanese Foxconn. Tim Cook, l’amministratore delegato, ha deciso questo ribasso strategico per un periodo limitato al periodo del Capodanno Lunare cinese.

Perché Apple sconta l’iPhone in Cina

Ovviamente non è una decisione che Cook ha preso a cuor leggero, ma le vendite dell’iPhone 15 hanno registrato una sostanziale frenata. Secondo gli analisti di Jefferies citati da Reuters, le vendite nel mercato cinese sono diminuite del 30% nella prima settimana di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2023.

Un altro evento che pesa sulle performance di Apple è il ritorno su mercato di Huawei, che ha costruito una nuova stagione di successi dopo il diktat di Trump che impediva a Google di fornire al brand cinese i suoi servizi.

Anche Xiaomi in Cina sta mettendo a segno risultati importanti e il terreno commerciale per l’iPhone si fatto insidioso. Anche per questo Cook, dopo vari tentativi di entrare nel mercato indiano, ha inaugurato un Apple Store di grande successo nel Bandra Kurla Complex di Mumbai.

