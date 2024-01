BYD continua la sfida a Tesla: investiti oltre 14 miliardi di dollari nella guida intelligente

Occhio Tesla, BYD non ha intenzione di fermarsi. La società cinese produttrice di auto elettriche, che ha superato Tesla diventando il costruttore di auto elettriche più venduto al mondo, investirà oltre 100 miliardi di yuan (14 miliardi di dollari) nella guida intelligente. A dirlo è stato il suo presidente Wang Chuanfu .

Cos’è la guida intelligente? La guida intelligente, ha spiegato Wang, non è la stessa cosa della guida autonoma poiché le condizioni per introdurre la guida autonoma non sono ancora soddisfatte a causa di leggi e regolamenti e della complessità tecnica. Il presidente ha aggiunto che BYD ha iniziato a sviluppare l’intelligenza automobilistica molto presto per soddisfare le esigenze degli utenti in condizioni reali.

“L’era della guida intelligente è arrivata”, ha dichiarato Wang durante una conferenza stampa per presentare nuovi prodotti come l’architettura intelligente Xuanji, il modello di intelligenza artificiale Xuanji e il cockpit intelligente Dilink. Il sistema intelligente per auto Xuanji, ha permesso di inserire nei veicoli BYD il parcheggio automatizzato e il riconoscimento vocale. “Le tecnologie sviluppate da BYD e le sue catene industriali altamente autosufficienti possono abbassare notevolmente la soglia per sperimentare la guida intelligente”, ha affermato Wang, aggiungendo che quest’anno l’azienda lancerà più di 10 modelli di guida avanzata dotati di Light Detection e Lidar. BYD, ha spiegato Wang, dispone di un team di guida intelligente composto da oltre 4.000 persone, tra cui più di 3.000 ingegneri del software.

I numeri di BYD

Secondo quanto dichiarato da BYD, nel 2023 la società ha venduto oltre tre milioni di auto l’anno scorso, registrando una crescita del 62% rispetto all’anno precedente. Con questi numeri BYD ha superato il suo concorrente americano Tesla. In futuro, gli acquirenti di modelli BYD con un prezzo superiore a 200.000 yuan (28.000 dollari) potranno scegliere di includere un sistema di assistenza avanzato alla guida, mentre la tecnologia sarà di serie nei modelli con un costo superiore a 300.000 yuan.

