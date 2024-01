Il ceo di Google Sundar Pichai annuncia nuovi tagli: “Dobbiamo prendere delle decisioni difficili”

Aspetti principali

Come riporta The Verge, il ceo Sundar Pichai ha inviato una nota al personale parlando di “ decisioni difficili per l’anno in corso” .

. “Abbiamo obiettivi ambiziosi e investiremo nelle nostre grandi priorità quest’anno”, ha detto Pichai a tutti i dipendenti di Google mercoledì in una nota interna. “La realtà è che, per rendere possibile questo investimento, dobbiamo prendere decisioni difficili.”

Finora, queste “decisioni difficili” hanno incluso licenziamenti nei team di hardware, Assistant e ingegneria . Recentemente sono stati licenziati anche un centinaia di dipendente di YouTube.

. "Questi tagli non saranno della stessa portata dello scorso anno e non coinvolgeranno ogni team", ha scritto Pichai nella sua nota, "ma so che è molto difficile vedere colleghi e team colpiti dalle scelte".

Pichai ha dichiarato che i licenziamenti di quest’anno mirano a “rimuovere strati per semplificare l’esecuzione e aumentare la velocità in alcune aree”.

I motivi della decisione

In una dichiarazione inviata via email la scorsa settimana, un portavoce di Google ha detto a Forbes che i licenziamenti fanno parte della riorganizzazione che l’azienda sta apportando “per diventare più efficiente e lavorare meglio, e per allineare le risorse alle loro principali priorità di prodotto”. Inoltre, si legge, l’azienda “supporterà tutti i dipendenti interessati mentre cercano nuovi ruoli qui in Google o in altre realtà.”

In cifre

12.000. Il numero approssimativo di dipendenti licenziati da Google all’inizio del 2023, circa il sei percento della forza lavoro totale dell’azienda in quel momento. I licenziamenti dell’anno scorso sono avvenuti nel contesto di timori di una recessione economica globale dopo un grande boom delle assunzioni registrato durante la pandemia. In una riunione interna di dicembre, il ceo dell’azienda, Sundar Pichai, ha ammesso che i licenziamenti avrebbero potuto essere gestiti meglio e ha detto: “In Google, non abbiamo mai avuto un momento del genere in 25 anni.”