Il 75% dei dipendenti di TeamSystem ha scelto la settimana corta

Nelle aziende italiane c’è aria di settimana corta. È il caso di TeamSystem, tech company che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, dove è stato raggiunto il 75% di adesioni dei dipendenti alla settimana corta, con un livello di soddisfazione superiore all’80%.

Una scelta lungimirante

TeamSystem è stata fra le prime aziende italiane a puntare sulla settimana lavorativa corta, con un nuovo modello organizzativo che prevede l’adesione su base volontaria e autonoma. Questa modularità – che permette anche di organizzarsi scegliendo le combinazioni di lavoro più in linea con le dinamiche della propria vita, per continuare ad esprimere appieno tutto il proprio potenziale – ha convinto i dipendenti della società, il cui 75% appunto ha scelto di abbracciare il modello della settimana corta. Inoltre, l’azienda ha scelto di investire in un piano welfare destinato a tutte le persone che aderiscono al Light Friday, per sostenere pienamente e con risorse dedicate la scelta dei propri dipendenti.

Le iniziative per la formazione e la crescita personale

Accanto a questo progetto, il gruppo ha perfezionato e fatto crescere altre iniziative dedicate alle proprie persone nel corso del 2023.

Il progetto Digital Matters, programma per la crescita delle competenze attraverso l’erogazione di contenuti di valore per tutti i professionisti del digitale, ha coinvolto fin qui oltre 3.100 persone del gruppo in più di 1.200 ore di formazione erogate da oltre 40 docenti esperti con masterclass su macro temi come la digital transformation e la sostenibilità, oltre a corsi mirati per i comparti di ricerca e sviluppo, IT, vendite e management.

Fra le altre iniziative in ambito hr spiccano, inoltre, i BootCamp, dedicati a specifiche professionalità all’interno del gruppo, grazie ai quali è possibile ottenere un Open Badge valido come certificazione interna.

A queste, si aggiungono infine le numerose attività di talent acquisition e retention come Future Shaper, il graduate program dedicato ai giovani talenti, e l’Excellence Program, pensato per sviluppare professionalità specialistiche all’interno dell’azienda e supportare la crescita di nuovi business come fintech o hr.

Il commento della manager Donatella Isaia

“Ci piace pensare di essere stati dei precursori con la nostra filosofia, dimostratasi efficace come modo di interpretare la nuova cultura del lavoro e la sua necessità di svincolarsi dalle logiche pre-pandemiche”, ha commentato Donatella Isaia, group chief people & culture officer di TeamSystem.

“Le persone hanno esigenze e desideri differenti oggi quando si tratta della sfera lavorativa e della loro work life balance e devono poter trovare nelle aziende risposte adeguate”.



