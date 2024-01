I cambiamenti climatici potrebbero ridurre di 6 mesi l’aspettativa di vita

Il cambiamento climatico potrebbe ridurre l’aspettativa di vita di sei mesi secondo una ricerca che illustra un’altra conseguenza inquietante del riscaldamento globale provocato dall’uomo dopo che gli scienziati hanno confermato il 2023 come l’anno più caldo mai registrato.

I fatti chiave

I cambiamenti di temperatura e precipitazioni causati dai cambiamenti climatici potrebbero ridurre di sei mesi la durata media della vita umana, ha affermato il ricercatore Amit Roy in un articolo pubblicato sulla rivista PLOS Climate.

Roy, ricercatore presso la New School for Social Research e la Shahjalal University of Science and Technology del Bangladesh, è giunto alla conclusione dopo aver analizzato i dati sull’aspettativa di vita di 191 Paesi tra il 1940 e il 2020.

Un aumento annuo della temperatura di 1 grado celsius ridurrebbe da solo l’aspettativa media di vita umana di circa cinque mesi e mezzo, una volta presi in considerazione altri fattori che influenzano la durata della vita, come il pil, ha affermato Roy.

I dati mostrano che i cambiamenti nelle precipitazioni – che vengono interrotte in una moltitudine di modi che influiscono sulla salute a causa dei cambiamenti climatici – hanno un impatto anche sull’aspettativa di vita.

Considerato isolatamente senza variazioni di temperatura, un aumento o una diminuzione delle precipitazioni potrebbe essere sia benefico sia dannoso a seconda delle circostanze, ad esempio in un’area che sta già sperimentando forti precipitazioni o in un’area che sta sperimentando siccità.

Tuttavia, se considerati insieme ai cambiamenti di temperatura, Roy – che ha sviluppato un nuovo indice composito per considerare l’impatto combinato delle due caratteristiche sull’aspettativa di vita – ha riscontrato un risultato più negativo, con una variazione di 10 punti sull’indice che combina le due caratteristiche portando a un calo di sei mesi dell’aspettativa di vita media.

Le donne e coloro che vivono nei Paesi in via di sviluppo sono colpiti in modo sproporzionato dal calo dell’aspettativa di vita, ha affermato Roy.

Il background

Gli scienziati hanno confermato che il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato e gli esperti avvertono che il 2024 potrebbe essere ancora più caldo. La stragrande maggioranza degli esperti ritiene che l’attività umana stia determinando cambiamenti climatici rapidi e significativi, come il nostro pianeta non ha mai sperimentato, e avvertono che, anche con un’azione drastica per mitigare i danni, molte difficoltà saranno in serbo per i prossimi decenni.

Sebbene le variazioni climatiche siano una parte normale e prevista dell’ecosistema planetario, le emissioni di gas serra come l’anidride carbonica e il metano hanno interrotto i cicli naturali e aiutano a trattenere il calore all’interno del sistema planetario.

Questi aumenti di temperatura hanno sconvolto modelli climatici e caratteristiche come le precipitazioni, che possono sia diminuire sia causare problemi sotto forma di fenomeni come la siccità, sia aumentare e causare problemi come inondazioni nelle aree più umide.

Senza un’azione drastica e rapida per ridurre le emissioni, gli scienziati avvertono che attraverseremo punti critici planetari da cui potrebbe non esserci un ritorno e si prevede che condizioni meteorologiche estreme come tempeste, siccità e gelate aumenteranno sia in frequenza sia in gravità.

Il fatto sorprendente

Sebbene numerose ricerche abbiano documentato una serie di effetti negativi sulla salute legati ai cambiamenti climatici, tra cui il caldo potenzialmente letale, il rischio di nuove pandemie mortali, un aumento degli eventi meteorologici estremi e dei disastri naturali e rischi per chi ha problemi respiratori e di salute mentale, Roy ha affermato che nessuno aveva ancora stabilito un legame diretto tra il fenomeno e l’aspettativa di vita.

La citazione

“La minaccia globale posta dai cambiamenti climatici al benessere di miliardi di persone sottolinea l’urgente necessità di affrontarla come una crisi di salute pubblica”, ha affermato Roy. E ha aggiunto: “gli sforzi di mitigazione per ridurre le emissioni di gas serra e le iniziative proattive sono essenziali per salvaguardare l’aspettativa di vita e proteggere la salute delle popolazioni di tutto il mondo”.

