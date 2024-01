I gamer rischiano la perdita irreversibile dell’udito. Arriva l’avvertimento degli scienziati

Gli scienziati hanno avvertito i gamer sulla possibilità di una perdita permanente dell’udito a causa del rumore prodotto dai videogiochi, esortando i funzionari a ridurre al minimo i rischi per la salute in un contesto di crescente interesse per gli esports e di un’impennata globale della popolarità dei videogame negli ultimi anni.

Aspetti principali

Secondo uno studio condotto da esperti dell’udito dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità e di diverse università, pubblicato sulla rivista Bmj Public Health, i gamer potrebbero rischiare di perdere l’udito in modo irreversibile o di soffrire di tinnito, un ronzio persistente nelle orecchie, esponendosi a livelli sonori potenzialmente pericolosi.

Secondo i ricercatori, i livelli sonori medi dei videogiochi spesso superano, o quasi, quelli consentiti per l'esposizione al suono, sulla base di una revisione sistematica di 14 studi condotti tra pari.

Gli studi, che hanno riguardato quasi 54mila persone provenienti da nove paesi del Nord America, dell’Europa, dell’Asia e dell’Australasia, sono stati diversi per portata e finalità e hanno indicato livelli più elevati di perdita dell’udito auto-riferita tra i giocatori, un aumento del rischio di acufeni gravi e di perdita dell’udito ad alta frequenza tra gli studenti che frequentano i centri di videogiochi e cuffie da gioco che raggiungono livelli di ascolto “non sicuri”.

Le misurazioni medie dell'esposizione al suono non colgono necessariamente gli scoppi più brevi, avvertono i ricercatori. Uno studio ha rilevato che i suoni brevi e impulsivi, come scoppi o spari, raggiungono i 119 decibel, ben al di sopra dei limiti consentiti di circa 100 dB per i bambini.

Pur riconoscendo che la ricerca sull'argomento è molto limitata, i ricercatori hanno dichiarato che il gioco d'azzardo è una potenziale "fonte di ascolto non sicuro" e indicano la necessità per i responsabili politici e sanitari di sviluppare programmi di educazione e di sensibilizzazione per "aiutare a promuovere un ascolto sicuro".

I ricercatori, inoltre, hanno sottolineato l'urgente necessità di ulteriori ricerche in materia, osservando che solo due degli studi pubblicati nell'ultimo anno hanno misurato oggettivamente i livelli sonori medi dei giochi o dei centri di gioco, sottolineando il rapido aumento dei giocatori negli ultimi anni e la crescente popolarità degli esports.

A margine

Secondo una ricerca citata nel documento, un giocatore medio gioca ai videogame per tre ore alla settimana. I ricercatori affermano che i giocatori abituali – molti dei quali probabilmente giocano molto più del tempo medio – stanno probabilmente superando i limiti di esposizione sonora consentiti e quindi “si impegnano in pratiche di ascolto non sicure”. Questo potrebbe metterli “a rischio di sviluppare una perdita permanente dell’udito e/o un acufene”.

Sullo sfondo

L’industria dei videogiochi è cresciuta rapidamente durante la pandemia di Covid-19. Con molte persone che evitavano i contatti sociali fisici tra chiusure e allontanamenti sociali, milioni di giocatori si sono rivolti a computer, cellulari e console di gioco per socializzare e alleviare la noia.

Sebbene i videogiochi – e di conseguenza i giocatori – siano stati a lungo considerati con sospetto come un’attività di nicchia in grado di innescare isolamento sociale, tendenze violente e perdita di memoria, non ci sono molte ricerche solide a sostegno di queste opinioni.

In realtà, ricerche più recenti indicano che i giochi non sembrano avere un impatto sul benessere e l’Organizzazione Mondiale della Sanità li ha definiti un “sorprendente alleato” per la salute mentale, riconoscendo che sono “diventati parte integrante della cultura audiovisiva” con un potenziale impatto positivo sulla salute mentale.

Anche i dati sul numero di giocatori e sul valore dell’industria sfatano l’idea che il gioco sia un’impresa di nicchia. Le ricerche indicano che nel 2022 il settore aveva un valore di circa 220 miliardi di dollari. Si prevede che continui la sua ascesa, attirando sempre più giocatori e con ricavi che dovrebbero superare i 320 miliardi di dollari all’anno entro il 2026.

In cifre

3 miliardi. Questo è il numero di gamer nel mondo nel 2022, secondo le ricerche citate nel rapporto. Questa cifra, già superiore a un terzo della popolazione mondiale, dovrebbe continuare a crescere nei prossimi anni.

