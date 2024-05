Profitti in rialzo del 600% e stock split dal 7 giugno: Nvidia non si ferma più e vola in Borsa

Ieri pomeriggio Nvidia ha nuovamente infranto le previsioni di Wall Street sui dati della sua trimestrale, facendo così volare le sue azioni verso un nuovo record.

LEGGI ANCHE: “Nvidia e Apple tra le aziende digitali che creano più valore a livello globale. Eccellenze italiane nelle top ten di settore”

LEGGI ANCHE: ““Vi auguro dolore e sofferenza”: così Mr. Nvidia agli studenti di Stanford”

Fatti principali

Nvidia ha registrato un utile per azione di 6,12 dollari e 26 miliardi di dollari di vendite nell’ultimo trimestre conclusosi il 30 aprile, infrangendo le previsioni medie degli analisti di 5,60 e 24,59 miliardi di dollari, secondo FactSet.

nell’ultimo trimestre conclusosi il 30 aprile, infrangendo le previsioni medie degli analisti di 5,60 e 24,59 miliardi di dollari, secondo FactSet. I profitti e i ricavi di Nvidia sono saliti alle stelle, rispettivamente del 628% e del 268% rispetto al corrispettivo del 2023.

Oltre a essere stato il trimestre più redditizio, è stato il periodo con più vendite di sempre per Nvidia. Superato quindi il trimestre chiusosi con un utile netto record di 12,3 miliardi di dollari e un fatturato di 22,1 miliardi di dollari.

Superato quindi il trimestre chiusosi con un utile netto record di 12,3 miliardi di dollari e un fatturato di 22,1 miliardi di dollari. A guidare la crescita finanziaria di Nvidia nell’ultimo anno è la sua divisione datacenter (ad alta intensità di intelligenza artificiale), che ha raccolto 22,6 miliardi di dollari di entrate lo scorso trimestre, un aumento del 427% su base annua e un dato 20 volte superiore agli agli 1,1 miliardi di dollari fatti registrare nel 2020, quando è stato introdotto il segmento.

Nvidia ha anche annunciato che il 7 giugno effettuerà uno stock split con il rapporto di 10 a 1 , così da ridurre il prezzo delle sue azioni da circa 950 a 95 dollari , mantenendo comunque invariato il valore della società. In questo modo però sarà più conveniente per investitori e dipendenti acquistare azioni della società.

, così da ridurre , mantenendo comunque invariato il valore della società. In questo modo però sarà più conveniente per investitori e dipendenti acquistare azioni della società. Subito dopo la pubblicazione dei conti, le azioni di Nvidia sono aumentate del 4%, attestandosi a quello che sarebbe stato il massimo storico nei normali orari di negoziazione.

Background

Ci si aspettava molta volatilità per le azioni di Nvidia, perché le indicazioni di prezzo si muovevano in entrambe le direzioni di circa l’8% dopo la pubblicazione degli utili. Nvidia, che progetta la maggior parte dei chip semiconduttori che alimentano la tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa, è senza dubbio l’azienda che sta guidando e godendo maggiormente del boom dell’intelligenza artificiale negli ultimi due anni. Non è un caso se tra i suoi clienti stessi vanta altri colossi come Amazon e Microsoft.

Nvidia è diventata la terza azienda di maggior valore al mondo, grazie a una capitalizzazione di mercato di circa 2.300 miliardi di dollari. Una cifra notevolmente superiore rispetto ai 400 miliardi di dollari registrati alla fine del 2022. Anche se la società è andata incontro a un rallentamento della sua importante crescita finanziaria, molti analisti pensano che la società continuerà a crescere a un ritmo sostenuto. Secondo le stime, i ricavi di Nvidia cresceranno di circa il 90% nell’anno fiscale che terminerà a gennaio 2025, con 112 miliardi di dollari di vendite previste. Ossia una cifra quattro volte superiore rispetto al 2022, quando era di 23 miliardi di dollari.

LEGGI ANCHE: “Come Nvidia sta investendo in una nuova generazione di startup dell’IA”