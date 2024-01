Ferretti presenta Riva El-Iseo, primo modello full electric del nuovo segmento e-luxury

Il salone nautico di Düsseldorf, uno degli eventi più prestigiosi nel settore, è la cornice nella quale si è tenuta il 20 gennaio la conferenza stampa di Ferretti Group, con l’obiettivo di condividere le ultime novità e progetti nel 2024.

Cosa è emerso dalla conferenza

Il 2023 è stato un anno particolarmente importante per la società che, dopo aver chiuso l’esercizio del 2022 con risultati eccellenti, ha completato la procedura di dual listing su Euronext Milano, affiancando la quotazione italiana a quella di Hong Kong.

“Il 2024 comincia all’insegna della innovazione e della sostenibilità, le due principali coordinate della nautica del futuro. El-Iseo, il primo Riva full electric, è la dimostrazione che il cantiere più prestigioso del mondo è anche quello che raccoglie e vince le sfide della contemporaneità. Qui a Düsseldorf abbiamo presentato in anteprima mondiale anche wallypower50, un’altra dirompente novità che va ad arricchire la gamma Wally”, ha dichiarato l’avvocato Alberto Galassi, ceo di Ferretti Group.

“Sviluppo sostenibile significa anche ampliare la nostra capacità produttiva realizzando spazi e strutture in cui le persone possono lavorare nelle migliori condizioni possibili. Secondo questa visione abbiamo inaugurato a dicembre la nuova area della Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona e stiamo investendo nel polo produttivo di Ravenna di oltre 70mila mq. Il 2024 è appena iniziato e promette grandi cose”.

I numeri

Nei primi nove mesi del 2023 la società ha messo a segno ricavi pari a 856,4 milioni di euro, in crescita del 9,8% rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente.

Dal punto di vista della capacità produttiva, poi, ha visto un incremento del 20% in termini superficie a livello globale, merito delle recenti ristrutturazioni e acquisizioni che hanno reso possibile ottenere oltre 425,4 migliaia di metri quadri nel primo semestre del 2023.

Debutti e anteprime

Tutti gli occhi restano puntati sulle anteprime mondiali a partire da Riva El-Iseo, frutto dell’unione di eleganza intramontabile e tecnologia di ultima generazione. Dopo la presentazione a Montecarlo del prototipo a settembre 2022, a conclusione positiva di un ciclo di complessi test tecnici e di affidabilità, il primo modello del segmento e-luxury è pronto per la commercializzazione.

Il salone tedesco ha visto inoltre il debutto mondiale del nuovo wallypower50, veloce modello della gamma wallypower, disponibile anche nella versione fuoribordo – il wallypower50X – per raggiungere velocità ancora più elevate pur mantenendo invariato l’eccellente comfort abitativo.

Anche per la vela le novità in casa Wally non mancano, con un 2024 che vedrà due vari durante l’estate: il cruiser-racer wallywind110, perfetto mix tra una barca da crociera bluewater e uno yacht da regata dalle prestazioni eccezionali e il wallyrocket51, il pure racer one-design progettato per vincere nelle più diverse competizioni grazie a caratteristiche innovative, dislocamento ultraleggero e uno scafo performante.

Anche la gamma wallywhy è stata protagonista con l’ultimo nato wallywhy100, presentato a Venezia lo scorso dicembre.

Grandi novità in casa Ferretti Yachts

Grandi novità anche in casa Ferretti Yachts con il nuovo Ferretti Yachts Infynito 80. Parte dell’innovativa e sostenibile gamma Infynito, si presenta con una doppia versione doppia del flybridge: aperto o semichiuso, con una grande versatilità degli spazi. In casa Pershing continuano gli avanzamenti del progetto GTX80 che affiancherà l’ammiraglia a partire da quest’anno.

Riva El-Iseo – World Premiere

Exterior Design: Officina Italiana Design

Interior Design: Officina Italiana Design

Shipyard: Riva (Sarnico – Italy)

Elegante runabout di 27 piedi, Riva El-Iseo eredita le linee sinuose dell’Iseo e le unisce a un’anima moderna e full-electric. A bordo gli stilemi tipici degli scafi che hanno reso Riva celebre in tutto il mondo, come il mogano lucidissimo e i dettagli in acciaio, si accostano al design moderno e lineare della plancia di comando, creando un contrasto tra tradizione e contemporaneità che riassume il concept della barca e le sue due anime.

Riva El-Iseo è dotato di un motore full electric Parker GVM310 di Parker Hannifin, che offre prestazioni senza precedenti in termini di velocità e accelerazione, e di un pacco batterie al litio ad alta densità, efficienti e leggerissime, fornite da Podium Advanced Technologies e con una capacità 150 kWh e tensione di 800 V.

wallypower50 – World Premiere

Exterior Design: Wally and Ferretti Group Engineering Department

Interior Design: Ideaitalia

Shipyard: Wally (Forlì – Italy)

Il wallypower50 arricchisce la gamma Wally fungendo da collegamento tra lo stile aperto dei wallytender43 e wallytender48 e le superfici più ampie del wallypower58. Il risultato è un modello in grado di soddisfare una vasta gamma di clienti e utilizzi: da support vessel a comodo family cruiser.

Il wallypower50 offre generosi spazi in coperta, soprattutto con le murate abbassate, grazie alla presenza di due lettini separati che permettono di ottenere un’ulteriore area di 6 metri quadrati. Il pozzetto rialzato può ospitare otto persone sotto l’hardtop e altre quattro su sedute rivolte fronte marcia mentre sottocoperta si trova un ampio ambiente che garantisce un’esperienza di bordo confortevole e versatile. Il sistema propulsivo prevede due motori Volvo Penta IPS650, che possono spingere il wallypower50 a 36 nodi, garantendo una navigazione di crociera a 30 nodi.

