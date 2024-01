La WWE sbarca in streaming su Netflix: accordo storico da 5 miliardi di dollari

Netflix ha acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva Raw, lo storico show di wrestling della Wwe. Ad annunciarlo è stata la stessa piattaforma di streaming, segnando la prima significativa incursione nell’ambito della trasmissione di eventi sportivi.

Aspetti principali

Netflix trasmetterà in esclusiva “Raw” negli Stati Uniti e all’estero da gennaio e sta pianificando la trasmissione anche di Smackdown e degli eventi pay-per-view al di fuori degli Stati Uniti.

e sta pianificando la trasmissione anche di e degli eventi al di fuori degli Stati Uniti. Secondo diverse fonti, l’accordo ha un valore di 5 miliardi di dollari per 10 anni.

Dopo l’annuncio le azioni di Netflix sono salite del 2%, mentre le azioni della società a capo della Wwe, Tko Group, sono salite di oltre il 20%.

Sullo sfondo

Netflix si unisce ora agli altri investitori tecnologici Amazon e Apple nello spazio degli eventi sportivi in diretta. Amazon Prime ha siglato un accordo da 1,2 miliardi di dollari all’anno con la Nfl per trasmettere le partite del giovedì sera a partire dal 2022, e Apple ha stretto un accordo da 250 milioni all’anno con la Mls e un accordo da 85 milioni all’anno con la Mlb per la trasmissione di partite esclusive. Il focus della Wwe su dramma e intense storyline sembra riflettere la strategia esistente di Netflix con i contenuti sportivi, che includeva documentari come “Drive To Survive” che seguiva i piloti di Formula Uno e “Quarterback” che seguiva le stelle della Nfl. I diritti tv generano la maggior parte dei ricavi della Wwe. La Wwe è stata recentemente acquisita dalla Ufc Endeavor, formando Tko Group.

Da considerare

Netflix, l’azienda di intrattenimento più valutata al mondo, presenterà i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno martedì pomeriggio. Gli analisti prevedono che Netflix annuncerà il suo anno più redditizio di sempre.

L’ingresso di The Rock nel cda di Tko

In un altro annuncio, Two Group ha nominato l’ex wrestler e attore Dwayne “The Rock” Johnson nel suo consiglio di amministrazione. Johnson è tra le celebrità più pagate al mondo, e i suoi 270 milioni di dollari di guadagni lordi annuali lo hanno collocato al quarto posto nella classifica di top guadagni di Forbes del 2022.

